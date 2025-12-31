Deportes de invierno: velocidad y precisión bajo cero

Los deportes de invierno protagonizan nuestro primer programa de este 2026, días después de los famosos saltos de esquí de Año Nuevo, del Torneo de los Cuatro Trampolines, con sede en Austria y Alemania, una de las jornadas de los acontecimientos deportivos más prestigiosos del mundo. Y todo esto, cuando nos encontramos a tan solo un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán. La llegada del invierno tiene el gran inconveniente del frío y de condiciones climatológicas adversas, pero también es una oportunidad de disfrutar de deportes llenos de velocidad y adrenalina como el esquí, mushing, snowboard, patinaje y hockey sobre hielo.

Nuestro país ha contado con destacados esquiadores y esquiadoras que han dejado huella tanto en competiciones nacionales como internacionales. Entre los más importantes está “Paquito” Fernández Ochoa, quien hizo historia al ganar la medalla de oro en eslalon especial en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972, la única medalla de oro olímpica española en deportes de invierno hasta hoy; y su hermana, Blanca, también pionera, que obtuvo el bronce en Albertville 1992 en eslalon, convirtiéndose en la primera mujer española en lograr una medalla olímpica. En la actualidad, la deportista española con mayor proyección internacional es la 'snowboarder' y medallista olímpica Queralt Castellet. De todo ello hablamos con May Peus, presidente de la Real Federación de Deportes de Invierno; y con Paco Grande, periodista deportivo de RTVE y figura emblemática en la cobertura de competiciones de nieve.

En los últimos años, los deportes de invierno están ganando adeptos VINKO MURKO istockphoto

Aparcamos los esquís, y en compañía de Mara Peterssen repasamos lo más destacado de 2001, un año marcado por los atentados del 11-S y los posteriores ataques con ántrax que desataron el pánico en Estados Unidos. Al margen de la tragedia, ese mismo año se presentaba oficialmente el Segway, el precursor del patinete eléctrico, tal y como nos cuenta Patricia Costa.

En nuestra habitual mirada al mundo de la interpretación, Pastora Vega se detiene en la serie más longeva y emblemática de la historia de la televisión en nuestro país, 'Cuéntame cómo pasó', que acompañó a la familia Alcántara a través de la historia de España durante 22 años.

En 2023, 'Cuéntame cómo pasó' estrenó su última temporada RTVE

David Zurdo se interesa por el artista británico Martin Creed, quien en 2001 ganó uno de los premios más importantes de arte contemporáneo, 'apretando un interruptor'. Y con JPelirrojo conocemos la historia de seis grandes artistas que, según su teoría, en 2031, estarán en lo más alto de la música.