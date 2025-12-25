Enlaces accesibilidad
Prepárate para despedir el año con el mejor cine infantil de Clan: ¡Descubre todas las películas!

Cine en familia - Kung Fu Panda
Estas Navidades, Clan vuelve a apostar por el mejor cine familiar con el regreso de algunos de los títulos más queridos del cine de animación. Una selección pensada para compartir en casa, repleta de aventuras, humor y mensajes positivos y que puede convertirse en el plan perfecto para los días festivos.

Desde historias llenas de música y valores hasta grandes sagas de artes marciales y comedias protagonizadas por animales inolvidables: la programación especial de Cine en familia reúne propuestas ideales para todas las edades.

El arca de Noé

Dos ratones muy especiales, Vini y Tito, se convierten en los protagonistas de esta aventura musical ambientada en el legendario Arca de Noé. Cuando el diluvio obliga a las especies a embarcarse por parejas, estos dos amigos se cuelan como polizones con la ayuda de una ingeniosa cucaracha.

A bordo del Arca, la música se convierte en la clave para evitar el enfrentamiento entre carnívoros y herbívoros durante 40 días y 40 noches. Una historia divertida y emocionante sobre la convivencia, la amistad y el poder del arte para unir a todos.

Kung Fu Panda 1, 2 y 3

Po es un panda torpe y soñador que trabaja en el restaurante familiar de fideos, pero que sueña con convertirse en un gran maestro del kung-fu. Contra todo pronóstico, es elegido como el Guerrero del Dragón, destinado a salvar China de una terrible amenaza. Con la ayuda del maestro Shifu y los legendarios Cinco Furiosos, Po deberá aprender a confiar en sí mismo y descubrir que la verdadera fuerza nace

Ya convertido en el Guerrero del Dragón, Po protege el Valle de la Paz junto a sus inseparables amigos. Sin embargo, la aparición de un nuevo y poderoso villano pone en peligro el kung-fu y la armonía de China. Para vencerlo, Po tendrá que enfrentarse a su pasado y descubrir los secretos de su origen, en una aventura más emotiva y épica que nunca.

La vida de Po da un giro inesperado cuando reaparece su padre y lo lleva a un paraíso secreto habitado solo por pandas. Allí conocerá a nuevos y divertidos personajes, tan torpes como entrañables. Pero la amenaza del villano Kai obliga a Po a superarse una vez más, entrenando a todo un poblado de pandas para convertirlos en el equipo definitivo de kung-fu.

Mascotas

Max vive feliz como la mascota favorita de su dueña en un edificio de Manhattan hasta que la llegada de Duke, otro perro, altera por completo su tranquila rutina. Lo que comienza como una rivalidad se transforma en una aventura inesperada.

Ambos deberán unir fuerzas para enfrentarse a Snowball, un conejito aparentemente adorable que lidera un ejército de mascotas abandonadas con ganas de venganza.

El séptimo enanito

En el reino de Fantabularasa, la princesa Rouse celebra su cumpleaños bajo la amenaza de una antigua maldición. Todo parece controlado hasta que Bobo, el torpe séptimo enanito, provoca que el hechizo se cumpla. Con la ayuda de un dragón y mucha valentía, los enanos emprenden una divertida búsqueda para encontrar al Príncipe Azul y salvar al reino del sueño eterno.

Una Navidad de locos

Lincoln Loud se enfrenta a unas fiestas muy diferentes cuando parte de su numerosa familia no estará en casa y sus padres deciden romper las tradiciones navideñas.

Con la ayuda de su mejor amigo Clyde, Lincoln hará todo lo posible para mantener vivo el espíritu de la Navidad y demostrar que, pase lo que pase, las tradiciones familiares siempre merecen una oportunidad.

Todos estos títulos ya están disponibles para disfrutar cuando quieras en RTVE Play, dentro de la programación especial de Cine en familia de Clan. Una invitación perfecta para compartir cine, risas y emoción estas Navidades. ¿Te lo vas a perder?

