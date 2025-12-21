Estrenos de cine gratis que puedes ver del 22 al 28 de diciembre en RTVE Play

Con la Navidad llega el momento perfecto para bajar el ritmo, encender las luces del árbol y dejarse llevar por una buena película. El frío invita a quedarse en casa y el cine se convierte en el mejor plan para acompañar tardes tranquilas y noches largas. En RTVE Play te espera una cuidada selección de western, drama, cine clásico... con historias que resisten el paso del tiempo y siguen emocionando generación tras generación.

Estas fiestas, disfruta sin prisas con buen cine nacional e internacional. En RTVE Play, el mejor cine te espera gratis.

Colorado Jim (lunes 22 de diciembre a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) Colorado Jim es un western clásico protagonizado por James Stewart como Howard Kemp, un granjero arruinado tras la Guerra Civil que se convierte en cazarrecompensas para recuperar sus tierras. Su objetivo es Ben Vandergroat (Robert Ryan), acusado de asesinato. En la persecución por las Montañas Rocosas se le unen dos hombres movidos por la recompensa, dando inicio a una tensa travesía marcada por la ambición, la desconfianza y la supervivencia.

Escrito bajo el sol (lunes 22 de diciembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Escrito bajo el sol es un drama biográfico que narra la inspiradora historia de un piloto estadounidense cuya vida da un giro radical tras quedar paralizado por un accidente doméstico. Obligado a abandonar la acción, inicia una nueva etapa como escritor y guionista en Hollywood, demostrando una fortaleza interior excepcional. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el ataque a Pearl Harbor, es enviado al Pacífico como supervisor de un innovador portaaviones. Su inquebrantable fuerza de voluntad le permite enfrentarse a la adversidad y avanzar en un largo proceso de recuperación, convirtiendo su historia en un poderoso relato de superación personal, vocación y coraje frente al destino.

La colina de las botas (martes 23 de diciembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) En plena función de circo en Liberty Ville, Cat Stevens (Terence Hill) huye de Finch y sus hombres, que intentan matarlo. Herido de bala, logra escapar ocultándose en uno de los carromatos. Un western lleno de acción, humor y persecuciones.

Colinas ardientes (miércoles 24 de diciembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Tras el asesinato de su hermano a manos de la violenta familia Sutton, Trace Jordan decide denunciar el crimen ante el ejército más cercano para que se haga justicia. Pero el poderoso ganadero se adelanta y amenaza al joven, obligándolo a huir para salvar la vida. En su fuga conoce a una valiente chica mexicana que se convierte en su aliada y le ayuda a preparar la venganza. Mientras tanto, los hombres de los Sutton lo persiguen sin descanso con la intención de matarlo. Un western cargado de tensión, persecuciones y sed de justicia, donde la supervivencia y el honor se ponen a prueba.

Una palabra tuya (viernes 26 de diciembre a las 22:55 horas en La 2 y RTVE Play) Una palabra tuya es un drama con toques de comedia protagonizado por Malena Alterio y Esperanza Pedreño. Rosario y Milagros son dos amigas y barrenderas que comparten una vida gris, sin grandes expectativas, pero llena de complicidad, discusiones y pequeños momentos de humor. Todo cambia cuando un encuentro inesperado irrumpe en su rutina y da un giro radical a sus vidas. Una película emotiva y cercana sobre la amistad, la soledad y la posibilidad de cambiar el rumbo cuando menos se espera.

¡Se armó el Belén! (sábado 27 a las 19:25 horas en La 1 y RTVE Play) ¡Se armó el Belén! es una comedia española que narra la llegada de un viejo sacerdote de ideas anticuadas a un barrio obrero de los suburbios de Madrid. En un entorno marcado por el anticlericalismo y la agitación social, todos sus intentos de apostolado fracasan. Tras ser amonestado por el Arzobispado, se ve obligado a modernizar sus métodos siguiendo el ejemplo de un joven cura de parroquia moderna, lo que desencadena una serie de situaciones disparatadas y rocambolescas. Una sátira ácida y humorística sobre el choque entre tradición y cambio.