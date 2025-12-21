¿Dónde ver el Especial Lotería de Navidad de Open Play? Todas las claves

Este lunes llega la Lotería de Navidad y con ella un programa especial de Open Play, que cambia su horario habitual para acercarse a uno de los grandes eventos de cada mes de diciembre. Con Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez a la cabeza, Open Play sigue minuto a minuto este Sorteo Extraordinario de Navidad, acompañando a la audiencia durante toda la mañana del lunes 22 de diciembre con humor, análisis y actualidad.

Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez no estarán solos en este Especial Lotería de Navidad. Los acompañarán Valeria Ros y Laura del Val, eso sí, en la distancia: Valeria Ros y Laura del Val se desplazan a dos lugares muy especiales para contar cómo se vive en estos puntos la Lotería de Navidad.

Valeria Ros se desplazará a los aledaños del Teatro Real de Madrid, que acoge de nuevo la celebración del sorteo, para captar el ambiente, las reacciones y las historias de los asistentes. Laura del Val, por su parte, estará en su Burgos natal. La ciudad, además de ser protagonista de sketches de la cómica, es una de las ciudades tradicionalmente ligadas a la emoción del 22 de diciembre. ¿Qué sorpresas nos deparará el Especial Lotería de Navidad de Open Play? ¿Cómo cantaremos el Gordo? Disfruta a partir de las 9:00 horas del lunes 22 de diciembre de este especial que mezcla entretenimiento, cercanía y el pulso social del día más esperado del año, un programa que podrás ver gratis en RTVE Play.