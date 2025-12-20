Convivir con el guepardo: La estrategia científica que reduce las pérdidas de ganado en Sudáfrica

Para los ganaderos en Sudáfrica, compartir territorio con fauna salvaje implica tensiones constantes, especialmente en zonas donde la presencia de animales como el guepardo puede comprometer seriamente el sustento familiar. En el tercer capítulo de Dra. Fabiola Jones, el programa narra este desafío desde una perspectiva clave: programas que funcionan para mejorar la convivencia a través de medidas basadas en la ciencia, los datos y la tecnología.

Lejos de soluciones reduccionistas, el programa muestra cómo la conservación moderna se apoya en estrategias técnicas diseñadas para anticiparse al conflicto antes de que se produzca. El objetivo no es eliminar al depredador ni desplazarlo, sino entender su comportamiento, sus movimientos y su relación con el entorno para reducir al máximo las pérdidas de ganado.

Conocer para proteger Tal y como vemos en el programa a través del trabajo de Rubén Portas, investigador español especialista en la conservación del guepardo, una de las claves para reducir el conflicto entre guepardos y ganaderos es el conocimiento preciso del territorio y de los movimientos de los animales. Su labor se centra en identificar las zonas que frecuentan los guepardos, reconocer sus patrones de desplazamiento y entender cómo interactúan con los espacios donde pasta el ganado. El trabajo de este científico se apoya en la colocación de collares GPS, que permiten monitorizar a los guepardos en tiempo real. Gracias a estos dispositivos, ganaderos y equipos de conservación pueden saber dónde se encuentra el animal, qué rutas sigue y cuándo se aproxima a zonas especialmente sensibles para la actividad ganadera. Este seguimiento continuo resulta clave para anticiparse al conflicto. Cuando se detecta que un guepardo se acerca a un rebaño, los ganaderos pueden retirar el ganado o reforzar las medidas de protección antes de que se produzca un ataque. No se trata de intervenir contra el animal, sino de ofrecer margen de maniobra a quienes conviven con él.

Tecnología aplicada al territorio El seguimiento por GPS se combina con el trabajo directo en el terreno y la coordinación entre los equipos de conservación y los ganaderos. Esta información permite anticipar soluciones en función del comportamiento del guepardo y del contexto del entorno en ese momento. Esta forma de trabajar permite reducir de manera significativa las pérdidas de ganado y, con ello, las represalias contra los depredadores. Como se explica en el capítulo, cuando los ganaderos cuentan con información y herramientas para proteger su sustento, el guepardo deja de ser percibido como una amenaza inmediata. La tecnología, en este sentido, no sustituye al conocimiento del territorio, sino que lo refuerza. Se convierte en una aliada para ganar tiempo, prevenir situaciones de riesgo y evitar decisiones irreversibles tanto para los animales como para las personas.

Convivencia basada en soluciones Tal y como subraya la Dra. Fabiola Jones a lo largo del episodio, la conservación solo es viable cuando tiene en cuenta a las personas que viven y trabajan en el territorio. Las estrategias científicas y tecnológicas ofrecen herramientas reales que ayudan a reducir pérdidas, tensiones y miedos. El seguimiento de los animales, la intervención puntual cuando es necesaria y el trabajo coordinado con los ganaderos forman parte de un mismo enfoque: evitar el conflicto antes de que derive en violencia. Una lógica que se complementa con otras medidas vistas en el programa, como el uso de perros pastores o la educación en convivencia con grandes depredadores.

Conservación pensada para el largo plazo El capítulo deja claro que no existen soluciones únicas ni inmediatas. La convivencia entre humanos y fauna salvaje es un equilibrio frágil que requiere conocimiento, planificación y compromiso sostenido. Ciencia y tecnología no sustituyen al trabajo humano, pero permiten diseñar estrategias más eficaces y menos traumáticas para todas las partes implicadas. Como se desprende del trabajo que muestra el programa, proteger la fauna no significa aislarla de las personas, sino aprender a compartir el territorio de forma inteligente. Una tarea compleja, pero imprescindible, para garantizar el futuro de especies como el guepardo.