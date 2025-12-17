Nerea Pérez de las Heras tras los Premios Ídolos: "Los influencers y Estopa son el pegamento de España"

"Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España... Ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, espero poder influenciaros yo a vosotras", fueron las primeras palabras que pronunció Nerea Pérez de las Heras al recoger el Premio Ídolo en la categoría de Conciencia Social. Precisamente, la semana pasada, el Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid, se vistió de gala para acoger la cuarta edición de los Premios Ídolos, que reconocen el trabajo de los creadores de contenido.

En su discurso, la periodista aprovechó para enviar algún que otro "recado" a los influencers, convirtiéndose así en uno de los discursos con mayor repercusión en redes sociales durante la gala. "Estos premios se llaman Ídolo. Ídolo es una palabra muy fuerte. Vosotras sois los ídolos de gente, de mucha gente, de millones de personas... Y algunas son muy jóvenes", rememoró Pérez de las Heras. La presentadora de Está el horno para bollos, programa de RTVE Play, quiso recalcar también que muchos jóvenes escuchan más a sus creadores de contenido favoritos que "a sus padres, a sus profesoras, a los políticos y a cualquier institución".

Tras estas primeras frases, Nerea Pérez de las Heras hizo una serie de peticiones al mundo influencer: "Solo os pido que penséis en esto mucho, que sois importantes, que tenéis una gran responsabilidad. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima". La periodista no se quedó ahí con su lista. Además, les pidió que no trabajen con "marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas con las que se matan a niños" y que no colaboren con "asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la DANA, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis". Por último, les solicitó que reflexionen mucho "antes de iros a Andorra para evadir impuestos". El público, que por primera vez pudo asistir a la entrega de los Premios Ídolo, comenzó a aplaudir el discurso de la activista antes de que terminara.

Nerea Pérez de las Heras: "Los influencers y Estopa son el pegamento de España" Esta tarde, Nerea Pérez de las Heras ha visitado Open Play para hablar de su comentado discurso. "No lo había visto entero. He subido seguidores, después del discurso, cerca de 40.000 seguidores". Para la periodista eran sus primeros Premios Ídolos: "Había mucha gente a la que sigo. Yo iba muy inocente. La incomodidad vino por la respuesta. Hoy en día los influencers y a Estopa es el pegamento de España". De momento, solo le ha llegado un mensaje directo un poco hate de una influencer con mucho respecto y diciéndole que "tienen derecho a equivocarse". En su discurso, Nerea Pérez de las Heras pidió no dar voz a ciertas marcas. A pesar de no recibir mucha publicidad, ha confesado que "rechaza más de lo que recibe". "Todo el mundo tiene responsabilidad, cómo no la van a tener estos influencers. Lo que más me preocupa es la propaganda de extrema delgadez o el consumismo", apunta. La madrileña fue a la gala sin ninguna expectativa. De hecho, la periodista se maquilló y se peinó sola y decidió ir acompañada por su pareja y una de sus amigas. "Sospeché cuando me pusieron en un sitio accesible a la pasarela. No me lo esperaba. Aunque vi alguna que otra señal".