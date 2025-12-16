'Oro y diamantes': los detalles del nuevo EP de Efecto Pasillo

Hay grupos que no necesitan presentación: basta con mencionar su nombre para que vengan a la cabeza melodías pegadizas y canciones que han marcado varias generaciones. Efecto Pasillo es uno de esos casos, una banda que ha sabido ganarse al público con su energía positiva y con temas tan reconocibles como "Pan y mantequilla", "Cuando me siento bien" o "Si te vienes a bailar".

Para finalizar 2025, la banda canaria inicia una nueva etapa con su nuevo EP, Oro y diamantes, que contiene temas como "Buen café", "Qué será de mí" o "Lágrimas bajo el sol". Sobre todo ello, Iván Torres y Javier Moreno, dos miembros del grupo, han desgranado todos los detalles de su último trabajo en El despertador de RNE.

19.58 min El despertador de RNE - Efecto Pasillo y la importancia de pasarlo bien como grupo

"Nosotros hacemos canciones vitamina" El tema que completó su ansiado EP, Oro y diamantes, fue "Buen café". Torres cuenta que el mejor momento para escucharlo es al empezar el día. "Cuando me despierto, arranco con energía y vamos a por el día. Es un ingrediente que Efecto Pasillo utiliza mucho en las canciones", explica el vocalista de la banda, que añade: "Alguien dice por ahí que hay personas vitamina. Nosotros hacemos canciones vitamina". Por su parte, Moreno recalca que el mensaje que pretenden lanzar siempre con cada una de sus canciones es muy claro: "El mensaje nuestro es vitalista, con energía de afrontar las cosas con una sonrisa". Un ejemplo claro de ello lo encontramos en este tema.

El postureo se viste de Oro y diamantes Lo que marca la diferencia de Efecto Pasillo es su ingenio a la hora de componer canciones, que incorporan una pequeña crítica social. En este caso, la canción "Oro y diamantes", que da nombre a su último EP, es un ejemplo claro de ello. Tal como señala el vocalista de la banda, este tema "habla más de lo que tienes que de lo que eres. No de tener un Lamborghini o una cadena de oro, pero por dentro estás más hueco o hueca. El tono siempre debe ser de humor, siempre desde la risa, con esa crítica". ““ El protagonista del videoclip es un tipo que presume de tener muchos lujos y quien lo encarna es Javier Moreno, miembro de la banda, que admite que la experiencia como actor le ha encantado. Pero si hay algo que no ha querido dejar de mencionar es que "la gente con tanto postureo se cree que es el personaje y se olvida de la persona", por eso piensa que es importante hablar sobre ello.