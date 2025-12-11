Se podría decir que Nathy Peluso encarna ya al espíritu de la Navidad de La Revuelta. Por segundo año consecutivo, la artista argentina regresa al programa a mediados de diciembre con un nuevo proyecto, Malportada. Y, si en 2024 estaba a punto de anunciar las fechas de su gira mundial, ahora ha regalado entradas para la última fecha del Grasa Tour, “uno de los conciertos más especiales”, el que tendrá lugar en Madrid a mediados de febrero de 2026: “Llevo 20 años viviendo aquí y para mí es muy especial terminar aquí después de llevar el show por todo el mundo”. La cantante y compositora siempre ha hecho gala de un empoderamiento y una seguridad arrolladora, y más ahora que ha conseguido hacer realidad el “sueño de toda mi vida, hacer un disco de salsa”. Malportada, un EP cargado de mensajes como los que ha dejado en su entrevista con David Broncano: “Cuando a una le da miedo algo, hay que hacerlo”, como lo ha hecho ella venciendo su vértigo para tirarse por el tobogán de La Revuelta: “Una experiencia terrorífica, me he dado un golpe en la cabeza, pero me tiré”.

Nathy Peluso prefiere galopar Aunque tiene el “superpoder de la sensibilidad”, Nathy Peluso deja claro una y otra vez que “la vergüenza no te lleva a ningún lado”, por lo que siempre es preferible pisar fuerte mirando al frente: “En la vida hay que galopar”, sostenía en su entrevista con David Broncano, cuyo nuevo estilismo capilar ha celebrado: “Qué te voy a decir, ¡hay que ser un sinvergüenza!”. Aunque, en su opinión, al presentador aún le queda mucho margen de mejora en este aspecto, ya que le considera “sinvergüenza, pero tímido. Tienes que ser más malportado”, ha dicho, en alusión a su último proyecto. 46.26 min La Revuelta | Nathy Peluso: "En la vida hay que galopar"