El premio que Antonio Orozco confesó haberse inventado para impulsar su carrera: "Por primera vez, salí en todos lados"

El compositor hospitalense regresó a Late Xou con varias sorpresas debajo del brazo: no solo concluye la gira internacional con la que conmemora los 25 años que lleva subido a los escenarios, La gira de mi vida, la cual presentó en su anterior visita al late night de Marc Giró; también presentaba su debut como escritor. Y es que Orozco, con la inestimable ayuda de su amigo, el periodista Juan Carlos Cebrián, le ha dado forma a muchos de los pensamientos que le han acompañado en la composición de las últimas letras de sus canciones.

Fruto de ello, acaba de publicarse Inevitablemente yo, un libro que, según su autor, "es la historia de una persona cualquiera, ya que la vida es muy sobrecogedora y pasan cosas que no esperas y que no sabes solucionar porque no tienes las herramientas". Un testimonio basado en su experiencia personal, sobre la necesidad de romper con todo para sanar y empezar de nuevo.

Moises