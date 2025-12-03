El premio que Antonio Orozco confesó haberse inventado para impulsar su carrera: "Por primera vez, salí en todos lados"
El compositor hospitalense regresó a Late Xou con varias sorpresas debajo del brazo: no solo concluye la gira internacional con la que conmemora los 25 años que lleva subido a los escenarios, La gira de mi vida, la cual presentó en su anterior visita al late night de Marc Giró; también presentaba su debut como escritor. Y es que Orozco, con la inestimable ayuda de su amigo, el periodista Juan Carlos Cebrián, le ha dado forma a muchos de los pensamientos que le han acompañado en la composición de las últimas letras de sus canciones.
Fruto de ello, acaba de publicarse Inevitablemente yo, un libro que, según su autor, "es la historia de una persona cualquiera, ya que la vida es muy sobrecogedora y pasan cosas que no esperas y que no sabes solucionar porque no tienes las herramientas". Un testimonio basado en su experiencia personal, sobre la necesidad de romper con todo para sanar y empezar de nuevo.
El falso premio que enalteció el comienzo Antonio Orozco
Tras la presentación del libro, Giró sacó a colación que en el libro podemos descubrir que, a lo largo de su dilatada carrera como músico, Orozco se ha valido de la mentira. Y es que los comienzos no fueron fáciles para el cantautor que confesó que ha tenido que valerse de la picaresca para lanzar su carrera musical.
"He sido prácticamente un mentiroso para poder sentarme hoy aquí", argumentaba entre risas el cantante. "Me inventé un personaje que se va a Carlos del Sol, que promocionaba a Antonio Orozco, cogía el teléfono y llamaba a la Cadena Dial para presentarles a un artista, jovencísimo y guapísimo, que justo comenzaba para que lo conocieran".
Pero el falso representante no fue la única artimaña con la que Antonio Orozco se autopromocionó, para promocionar una de sus primeras giras cansado de no tener ningún tipo de cobertura mediática: "No salía ni en la gacetilla de mi instituto". Y por ello inventó que había sido condecorado con el inexistente Premio Ticket de Oro. Fue gracias a esta piadosa mentirijilla que por primera vez los medios se hicieron eco de los conciertos de Orozco. Y mal del todo no parece que le haya ido 25 años después, ¿no?
Late Xou está producido por RTVE en colaboración con Minuto de Barras. Un formato que bebe de la clásica fórmula del late show norteamericano, con un profundo compromiso con la perspectiva de género, el feminismo el antirracismo y la defensa de los derechos LGTBIQ+.