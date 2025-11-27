Tensa calma de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en ‘Hasta el fin del mundo’: La estrategia de la "no discusión"

La nueva etapa de Hasta el fin del mundo en la localidad de Tena, Ecuador, ha comenzado con un ambiente de notable tensión entre la pareja formada por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes. Tras un final de carrera lleno de disputas en el capítulo anterior, ambas concursantes han optado por una estrategia de "calma tensa" para asegurar la supervivencia y el progreso en la competición.

Alba Carrillo ha reconocido ante las cámaras que el ambiente está "tenso" y se mostró "disgustada" por el conflicto previo. La concursante, conocida por su franqueza, ha manifestado que, si bien una amistad parece difícil a corto plazo, su prioridad es la supervivencia en la aventura. "Somos inteligentes y vamos a hacer lo mejor para la supervivencia de las dos, que será tener esta calma tensa", declaró Alba antes de embarcarse en una lancha para continuar su camino.

Por su parte, Cristina Cifuentes ha adoptado un rol conciliador, estableciendo como "propósito es evitar al 100% cualquier clase de discusión". La expolítica ha manifestado su firme intención de ceder para mantener la paz en el equipo, llegando a asegurar que le dará la razón a su compañera "en todo" y que incluso le pedirá disculpas "por lo que sea". Este enfoque busca eliminar cualquier "motivo de conflicto" que pueda obstaculizar su recorrido.

A pesar de los intentos por dejar atrás los problemas, la necesidad de avanzar en la carrera no ha mermado la frialdad entre ellas. En la búsqueda de transporte desde Tena hasta la siguiente parada, Riobamba, el intercambio de palabras fue meramente funcional y enfocado en la logística. Alba Carrillo, visiblemente concentrada en el mapa y el objetivo de la etapa, buscaba la mejor conexión, mientras Cifuentes mantenía una actitud de absoluta colaboración. La dupla logró conservar el segundo puesto en la etapa anterior con un 66% de su presupuesto restante, una posición sólida que ahora debe ser defendida bajo este nuevo y frágil pacto de no agresión.

Venta de sombreros para conseguir ingresos Este pacto se puso a prueba de inmediato al tener que afrontar una nueva misión que exigía plena coordinación y un esfuerzo económico adicional: conseguir fondos para el viaje. Las concursantes fueron retadas a vender sombreros a los transeúntes y turistas de la zona. Este desafío, lejos de reavivar las disputas, las obligó a unificar sus fuerzas y a coordinar sus habilidades comerciales, demostrando que su inteligencia para la competición está por encima de sus conflictos personales. 03.44 min Hasta el fin del mundo - Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se lanzan a la venta ambulante de sombreros

Victoria en la etapa: La recompensa al esfuerzo El esfuerzo de colaboración dio sus frutos. Después de superar los retos de logística y de poner a prueba su tregua forzada, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes consiguieron ser las primeras en alcanzar el punto de encuentro, logrando la victoria de la etapa. Este triunfo no solo les proporciona una valiosa ventaja para el siguiente tramo de la carrera, sino que demuestra la eficacia de su estrategia de "cero conflicto". La pareja, que comenzó la etapa con un serio riesgo de desmoronamiento emocional, ha logrado transformar la adversidad en una herramienta competitiva. La victoria les permite avanzar con moral renovada, aunque queda por ver si esta nueva dinámica de trabajo puede sostenerse en las próximas y exigentes etapas del viaje. 02.47 min Hasta el fin del mundo - Alba Carrillo y Cristina Cifuentes ganan la cuarta etapa del viaje