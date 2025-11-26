Asja Dzogovic representará a Montenegro con "I Tuzna i Srecna Prica" en Eurovisión Junior 2025

¡Otro regreso más! Tras 10 años de ausencia, Montenegro vuelve a Eurovisión Junior 2025. A Tiflis viaja de la mano de Asja Dzogovic con su propuesta "I Tuzna I Srecna Prica". La joven actuará en la úndecima posición, justo después de Macedonia del Norte con Nela Mancheska y antes de Italia con Leornado Giovannangeli.

Su canción se trata de una balada balcánica íntegramente en montenegrino. "I Tuzna I Srecna Prica" relata la historia de un soñador que avanza a través de la noche, buscando un hogar en el amor, incluso si ese amor solo existe en los sueños.

Sobre Asja Dzogovic Asja Dzogovic, nacida en 2012 en Bijelo Polje (Montenegro), es una joven cantante de 13 años con un talento musical reconocido desde la infancia por su familia. Desde muy pequeña, Asja mostró un gran oído y una fuerte pasión por el canto. Además de la música, disfruta pintar, dibujar y practicar voleibol y tenis. Le gustan varios géneros musicales, especialmente las baladas, y admira a artistas como Marija Serifovic, Jelena Rozga y sus mentores Danijel y Danijela Alibabić. ““ A los 7 años, la montenegrina comenzó su formación vocal en la escuela D-moll de Podgorica, donde ha desarrollado técnica, expresividad y seguridad escénica, combinándola con sus estudios en la Escuela Primaria Risto Ratkovic. La abanderada ha participado en numerosos festivales infantiles, obteniendo importantes premios por interpretación, composición y arreglo, destacando en eventos como Durdevdan (Banja Luka), Kids Stars (Sarajevo) y Voice Of The Stars (Zagreb). La representante se caracteriza por su dedicación, perfeccionismo y ausencia de miedo escénico. Dzogovic considera importante que las canciones se interpreten en su idioma original para transmitir la cultura de cada país. Además, siente un gran orgullo por Montenegro, su naturaleza y su gente, y le encanta mostrar su tierra a quienes la visitan.

Montenegro en Eurovisión Junior Tbilisi 2025 marcará una década desde la última participación de Montenegro en Eurovisión Junior. La nación balcánica compitió en dos ocasiones en solitario, en 2014 y 2015, y anteriormente lo hizo como parte de Serbia y Montenegro en la edición de 2005. En su última participación, fue Jana Mirković quien representó al país con la canción "Oluja" en Sofía 2015. ¿En qué puesto finalizará Asja Dzogovic? ¡Descúbrelo el 13 de diciembre en La 1 de TVE y en RTVE Play?