El curioso ritual de Bustamante para salir a escena que mantiene de su época de futbolista | La Revuelta, completo

Tiene solo 43 años, aunque ha vivido mil vidas y parece que forma parte del imaginario público desde siempre. David Bustamante está a punto de poner el broche de oro en Las Ventas a la que ha definido como “la gira de mi vida” porque le ha “marcado para siempre”. Pero antes de entrar en las vidas de toda España como participante de la primera edición de Operación Triunfo, con apenas 19 años, el cántabro ya había sido albañil, tuno y futbolista. Y de esta última faceta le queda una curiosa costumbre que ha explicado en su segunda visita a La Revuelta.
¿Cuánto tiempo usa el móvil Bustamante?
El de San Vicente de la Barquera lleva un tiempo inmerso en un proceso de cambio de hábitos. Aunque se pone “el despertador a las 7:30, me despierto a las 6 de la mañana”. Lo primero que hace es salir a caminar durante una hora y media y, después, directo al gimnasio, todavía en ayunas. Forma parte de su nueva dieta, con la que asegura estar comiendo “más que nunca, pero con una alimentación más saludable. Sin azúcar, sin hidratos malos, con mucha proteína, verdura y grasas saludables”, aunque reconoce que “me da pena comer animales, prefiero no pensarlo”. Y otro aspecto que está tratando de mejorar es la cantidad de horas que pasa diariamente frente a la pantalla del móvil: “la última vez que lo vi no me gustó nada, unas cinco horas, una barbaridad”. Pero, aunque cuesta reducir el tiempo de uso diario porque “lo tengo todo ahí: entretenimiento, trabajo, noticias…”, está convencido de querer revertirlo porque “me pongo a ver una peli y estoy con el móvil, eso no puede ser”.
Superstición de futbolista
Si algo le sobra a David Bustamante cada vez que llega a La Revuelta es energía. Con un fuerte apretón de manos “y mirando a los ojos, como me enseñó mi padre”, ha saludado a David Broncano antes de hacer uno de sus característicos bailes. Sin embargo, en esta ocasión el presentador ha percibido que, antes de entrar al escenario, ‘Busta’ ha tenido un curioso gesto: tres saltitos con la pierna derecha. “Es una costumbre de cuando era futbolista, soy incapaz de salir al escenario sin hacerlo. ¿Sirve de algo? Pues no lo sé, pero salgo más tranquilo”, confesaba. Y es que, efectivamente, antes de convertirse en el artista cántabro más célebre de las últimas décadas, Bustamante fue futbolista amateur, además de tuno y, como todo el mundo sabe, albañil: “armaba 35 metros de ladrillo de 7 diarios. Retejar, por ejemplo, lo odiaba, porque tengo vértigo”. Y al cierre de su entrevista, el extriunfito ha hecho lo que mejor se le da, cantar. Y, además, en acústico y tocando la guitarra, interpretando la canción “Sé”, que le “emociona porque me ha servido para sanar”.