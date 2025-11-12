El curioso ritual de Bustamante para salir a escena que mantiene de su época de futbolista | La Revuelta, completo

Tiene solo 43 años, aunque ha vivido mil vidas y parece que forma parte del imaginario público desde siempre. David Bustamante está a punto de poner el broche de oro en Las Ventas a la que ha definido como “la gira de mi vida” porque le ha “marcado para siempre”. Pero antes de entrar en las vidas de toda España como participante de la primera edición de Operación Triunfo, con apenas 19 años, el cántabro ya había sido albañil, tuno y futbolista. Y de esta última faceta le queda una curiosa costumbre que ha explicado en su segunda visita a La Revuelta.

¿Cuánto tiempo usa el móvil Bustamante? El de San Vicente de la Barquera lleva un tiempo inmerso en un proceso de cambio de hábitos. Aunque se pone "el despertador a las 7:30, me despierto a las 6 de la mañana". Lo primero que hace es salir a caminar durante una hora y media y, después, directo al gimnasio, todavía en ayunas. Forma parte de su nueva dieta, con la que asegura estar comiendo "más que nunca, pero con una alimentación más saludable. Sin azúcar, sin hidratos malos, con mucha proteína, verdura y grasas saludables", aunque reconoce que "me da pena comer animales, prefiero no pensarlo". Y otro aspecto que está tratando de mejorar es la cantidad de horas que pasa diariamente frente a la pantalla del móvil: "la última vez que lo vi no me gustó nada, unas cinco horas, una barbaridad". Pero, aunque cuesta reducir el tiempo de uso diario porque "lo tengo todo ahí: entretenimiento, trabajo, noticias…", está convencido de querer revertirlo porque "me pongo a ver una peli y estoy con el móvil, eso no puede ser".