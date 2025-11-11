Javier Cámara confiesa su “vida de lujo” en el Vaticano: “No sabes lo que vio esa piscina”

El Late Xou con Marc Giró recibió a Javier Cámara, que vino a presentar Yakarta. Una serie donde Joserra, un exjugador olímpico de bádminton frustrado, que sobrevive dando clases de educación física en un instituto del barrio madrileño de Vallecas, cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida; ella es Mar, protagonizada por una talentosa Carla Quílez que junto a Javier Cámara hacen un impresionante trabajo. Conocimos también algunas de las anécdotas del rodaje, su talento para la danza contemporánea y el estrecho vínculo que tiene con el Vaticano.

Javier Cámara y su descontrol en el Vaticano

De La Rioja al Vaticano, Marc Giró apuntó que Javier Cámara ha hecho hasta en cuatro ocasiones de cura, a lo que el actor reaccionó con humor, asegurando que sería capaz de dar una misa; sus rasgos físicos le hacen idóneo para este tipo de papel. Fue entonces cuando Javier sorprendió a todo el mundo con una anécdota de su paso por la exitosa serie italiana The Young Pope, de Paolo Sorrentino. En su llegada al Vaticano alucinó con el lujo de la superproducción, no le faltaba de nada y le pusieron un apartamento precioso en el foro romano. Una vez ya instalado, recibió una llamada donde le ofrecían un cambio de casa, pero ya contento con la suya, dijo que no.

Le insistieron mucho, pero no se bajaba de su negativa, así que acabaron obligándole a visitar la otra residencia para que tomara la decisión. Cuando llegó a la segunda casa, entendió tanta insistencia: eran cuatro plantas de puro lujo, con puertas gigantes, piscina, jardín… Tímidamente, preguntó que cuál era su habitación, pero para mayor sorpresa, le dijeron que tal casoplón era toda para él. La casa había sido alquilada para los productores norteamericanos, pero como seguían esperándolos y no venían, le dieron la casa a Javier. Viendo las posibilidades que ofrecía el espacio, preguntó si podía invitar a sus amigos para aprovechar tantos metros cuadrados, y le dijeron que "podía meter a quien le diera la gana". Por esa casa pasó mucha gente… “No sabes lo que vio esa piscina”, añadió Javier Cámara.

Late Xou está producido por RTVE en colaboración con Minuto de Barras. Un formato que bebe de la clásica fórmula del late show norteamericano, con un profundo compromiso con la perspectiva de género, el feminismo, el antirracismo y la defensa de los derechos LGTBIQ+.