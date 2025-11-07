Estos son los estrenos de cine de la semana del 10 de noviembre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play trae las mejores películas al mejor precio: gratis. Esta semana se unen numerosos títulos para todos los gustos a su catálogo de cine, el cual puedes disfrutar cuándo y dónde quieras con solo una condición: regístrate para no perderte ninguna novedad. Aquí te contamos todo sobre los estrenos de cine de esta semana en RTVE Play para que descubras nuevas historias y películas que estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda. ¡Toma nota!

El zorro gris (lunes 10 de noviembre a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) Bill Miner (Richard Farnsworth) es un ladrón de trenes que ha estado en prisión 33 años. A su salida de la cárcel de San Quintín en 1901 Bill marcha a vivir y a trabajar a Washington con la familia de su hermana. Pero el mundo ha cambiado mucho en todo ese tiempo que ha estado encerrado. Esta película, con la que arranca la semana, se llevó 6 galardones en los Premios Genie de 1984. Entre los premios están el de mejor película y mejor director.

La vida de Brian (lunes 10 de noviembre a las 22:00 horas en La 2 y RTVE Play) La comedia satírica del grupo británico Monty Python, dirigida por Terry Jones, cuenta la historia de Brian Cohen, un hombre nacido el mismo día y en el portal de al lado de Jesús, que a lo largo de su vida es confundido con el Mesías. Ambientada en la Judea del siglo I bajo la ocupación romana, la cinta parodia tanto la vida en tiempos bíblicos como el fanatismo religioso y la política revolucionaria. A través del humor absurdo y las situaciones ridículas típicas de los Monty Python, la película critica la credulidad, la burocracia y la falta de pensamiento crítico. Es considerada una de las mejores comedias británicas de todos los tiempos.

Appaloosa (lunes 10 de noviembre a las 23:30 horas en La 2 y RTVE Play) Es un western dirigido y protagonizado por Ed Harris que narra la llegada de dos hombres de la ley al pueblo de Appaloosa, Nuevo México, para imponer el orden frente a un poderoso ranchero. La lealtad, la justicia y el amor se entrelazan en una historia de amistad y moral en el Lejano Oeste.

El jugador (martes 11 de noviembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Un tahúr y un pistolero forman una pareja invencible que nadie consigue derrotar, pero llega un momento en que tendrán que enfrentarse entre sí por causa de una mujer.

La venganza de Django (miércoles 12 de noviembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Los hermanos Cortez y su pandilla roban un banco, secuestran a la novia de Django y huyen más allá de la frontera con México. Tras ellos van varias personas, cada uno por razones diferentes: Django, que además es un cazador de recompensas; el sheriff Fulton, enviado por el banco para recuperar el dinero; Pickwick, para recuperar su caballo; y Pedro y Dolores, que son los dueños del salón y también les gustaría tener el botín.

Masacre en el Gran Cañón (jueves 13 de noviembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Un spaghetti western dirigido por Albert Band y Sergio Corbucci. La trama gira en torno a un joven que regresa a su hogar para vengar el asesinato de su padre y restaurar la paz entre dos familias enfrentadas. Combina acción, duelos y el tono moral típico del western clásico con el estilo más crudo del cine italiano de la época.

La ballena (jueves 13 de noviembre a las 22:00 horas en La 2 y RTVE Play) Dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Brendan Fraser, trata sobre Charlie, un profesor universitario de inglés en línea con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija adolescente, Ellie, tras abandonarla años atrás. Con una salud en declive, Charlie busca la redención en los últimos días de su vida, enfrentando su culpa, su depresión y el doloroso proceso de sanar su relación familiar.

La gran mentira (jueves 13 de noviembre a las 0:00 horas en La 2 y RTVE Play) Narra la historia de Roy Courtnay (Ian McKellen), un estafador que pone en su mira a la rica viuda Betty McLeish (Helen Mirren), pero que poco a poco desarrolla sentimientos reales por ella, complicando su plan para despojarla de su fortuna. Lo que debía ser una simple estafa se convierte en un peligroso juego de mentiras que se vuelve contra él, llevándolo a un desenlace inesperado.

Manos torpes (viernes 14 de noviembre a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) Peter, un vaquero afable en un Oeste violento, que no gusta de armas ni de venganza, se casa en secreto con Dorothy, la hija de su patrón, que la tenía prometida en matrimonio a Johnny, un poderoso ranchero vecino, del que depende su existencia. El patrón, en represalia, azota a Peter y lo abandona en el desierto. Latimore, un cazador de recompensas, salva de morir de sed a Peter, y después de la herida de bala que le producen los forajidos que persigue Latimore, quien lleva al herido inconsciente a una cabaña, donde recibe los cuidados de Chan, un sabio chino que le enseña el manejo de las armas para que con ellas encuentre el descanso y recupere el honor vengando el ultraje hecho a su mujer y matando al asesino de su padre, que no es otro que Latimore, el hombre que se le aparece en sueños.

Mula (viernes 14 de noviembre a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convierte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Cooper)

El robo más grande jamás contado (viernes 14 de noviembre a las 22:35 horas en La 2 y RTVE Play) Lucas Santos, alias "el Santo" (Antonio Resines), es un ladrón de pacotilla que entra y sale continuamente de la cárcel. Harto de robos chapuceros, sueña con dar un gran golpe que lo convierta en protagonista de todos los medios de comunicación. Su esposa (Neus Asensi) es una mujer comprensiva y dulce que trabaja como stripper ocasional en un club nocturno. Tras montar una disparatada banda de inexpertos ladrones, Lucas decide robar el cuadro más valioso del Museo Nacional de Arte Reina Sofía: El Guernica de Pablo Picasso. Una delirante comedia protagonizada por Antonio Resines, Neus Asensi, Manuel Manquiña, Javier Aller y Jimmy Barnatán.

El jinete pálido (viernes 14 de noviembre a las 23:45 horas en La 1 y RTVE Play) Un grupo de colonos buscadores de oro se establece en un lugar de California, pero sufren el acoso de los hombres de Lahood, el propietario del resto de las explotaciones mineras. Pero un día al poblado llega un misterioso y frío predicador (Clint Eastwood) que se pone de parte de los colonos, y comienza a enfrentarse al temido cacique local.

30 días (viernes 14 de noviembre a las 1:40 horas en La 1 y RTVE Play) Rayane es un joven policía miedoso y torpe que ha tenido que soportar durante años las continuas burlas de sus compañeros. Cuando su médico, erróneamente, le anuncia que le quedan tan solo 30 días de vida, todo cambia, y su lista de deseos por realizar, le embarca en una loca aventura llena de sorpresas. Después de días de excesos en Las Vegas, se da cuenta de que si desmantela una red de tráfico de drogas, podría ser su última oportunidad para impresionar a su amada Stéphanie y de paso, convertirse en el héroe que siempre quiso ser.

Juntos y revueltos (sábado 15 de noviembre a las 15:55 horas en La 1 y RTVE Play) Después de una desastrosa cita a ciegas, los padres solteros Lauren (Drew Barrymore) y Jim (Adam Sandler) se muestran de acuerdo en una sola cosa: no desean volver a verse nunca más. Pero cuando contratan, cada uno por su lado, unas fabulosas vacaciones familiares en África con sus respectivos hijos, ambos se encuentran destinados, sin remedio, a compartir durante una semana una suite en un lujoso resort de recreo familiar.

O Corno (sábado 15 de noviembre a las 22:05 horas en La 2 y RTVE Play) "O corno" es un drama rural de Jaione Camborda, ambientado en la Galicia de 1971, sobre una mujer, María, que debe huir tras un suceso inesperado y emprende un viaje peligroso a través de la frontera entre Galicia y Portugal. La película, participada por RTVE.es, es una historia de supervivencia, sororidad y maternidad, y está rodada en gallego y portugués.

De la ley a la ley (sábado 15 de noviembre a las 00:25 horas en La 1 y RTVE Play) Biopic sobre la Transición que se centra en la figura de Torcuato Fernández-Miranda, consejero del Rey Juan Carlos I en el comienzo de la democracia en España.

Mi gran boda griega (domingo 16 de noviembre a las 15:50 horas en La 1 y RTVE Play) Todos los miembros de la familia Portokalos están preocupados por Toula (Nia Vardalos). A sus treinta años sigue soltera y trabaja en el restaurante griego de sus padres. Pero es que Toula aspira a algo más y está dispuesta a conseguirlo; su familia, por desgracia, no. Lo único que necesitaba Toula para cambiar su vida eran unas cuantas clases de informática, un par de lentillas y adoptar otra actitud. Cuando empieza a trabajar en la agencia de viajes de su tía, un apuesto desconocido se siente atraído por ella. Es Ian Miller (John Corbett), un profesor de instituto alto, guapo y sin una gota de sangre griega.

Mi gran boda griega 2 (domingo 16 de noviembre a las 17:25 horas en La 1 y RTVE Play) Secuela de la exitosa comedia romántica 'Mi gran boda griega' (2002). La celebración de otra espectacular boda griega sirve para desvelar el secreto de la familia Portokalos.

Mi gran boda griega 3 (domingo 16 de noviembre a las 18:55 horas en La 1 y RTVE Play) La familia Portokalos viaja a una reunión familiar en Grecia en un viaje lleno de amor, giros y sorpresas

Mientras dure la guerra (domingo 16 de noviembre a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.

Verano en rojo (domingo 16 de noviembre a las 23:40 horas en La 1 y RTVE Play) Verano de 2010. La comisaria María Ruiz (Marta Nieto) se enfrenta a un tenebroso crimen: un joven ha aparecido asesinado. Sin identidad visible. Sin pistas aparentes. Sin móvil. Mujer concienzuda y tenaz, María iniciará una investigación que se complicará aún más cuando se produce un segundo asesinato. Pero no está sola, el veterano periodista Luna (José Coronado), un maestro de la profesión acorralado por la crisis y la era digital, será clave para solucionar un caso que les llevará hasta las puertas de una importante orden religiosa.

Dragón Rapide (domingo 16 de noviembre a las 1:20 horas en La 1 y RTVE Play) España, Segunda República. En julio de 1936, Francisco Franco, Capitán General de las Canarias, tiene que trasladarse, en secreto, a Marruecos para ponerse al frente de las tropas sublevadas, con el fin de derribar el Gobierno del Frente Popular. El Dragon Rapide, un avión británico, será clave en el desarrollo de la operación que llevaría a la insurrección militar del 18 de julio y la posterior Guerra Civil Española.

Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (lunes 17 de noviembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Segunda película de los Monty Python, en la que abordan la historia del legendario rey Arturo y de sus caballeros que van a la búsqueda del Santo Grial.