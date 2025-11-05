La defensa de Aitana Sánchez-Gijón de la sanidad pública: “Ha sido la columna vertebral de nuestro estado de bienestar”

Aitana Sánchez-Gijón se sentó esta semana en el sofá de Late Xou con Marc Giró para presentar la segunda temporada de Respira. La serie original muestra el día a día de un equipo de médicos que se entrega a salvar vidas con pasión, donde las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones en un hospital público desbordado, que lucha por sobrevivir, en una crítica al desmantelamiento de la sanidad pública. Además, la actriz ha recibido la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya de Honor, consolidándose como una de las actrices más destacadas de nuestro cine. Con Aitana descubrimos algunas anécdotas del rodaje y su pasión por los animales y las plantas.

La importancia de la sanidad pública en nuestra democracia

Uno de los temas principales de la serie es cómo la sanidad pública debe hacer frente a intereses privados para seguir funcionando correctamente “en un país donde la sanidad ha sido siempre la joya de la corona”, sentenciaba la actriz. También aseguró que siempre hemos sido la envidia y ejemplo de muchos países, dejando claro que, como todo, tiene sus más y sus menos.

Aitana Sánchez-Gijón mandó un mensaje claro para aquellos que intentan destruir lo público y argumentó que, recientemente, han aparecido ciertas políticas que intentan externalizar lo público, privatizarlo y convertir los centros de titularidad pública en gestiones privadas donde prima el beneficio económico por encima de la salud de los ciudadanos. A lo que Marc Giró añadió que “no invertir en sanidad cuesta vidas, sin ir más lejos en Andalucía”.

