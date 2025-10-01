Xavier Pellicer (CUP) no condemna els atacs de Hamàs del 7 d'octubre a Israel
- El diputat de la CUP al Parlament descarta un front d'esquerres de cara a les pròximes eleccions
- El portaveu d'Alerta Solidària critica el pla de Trump per Gaza: "La pau no s'imposa amb una pistola al cap"
El dia que la Global Flotilla Summud ha entrat en la denominada “zona d’alt risc”, a 150 milles de la costa de Gaza, el diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha reconegut la tasca dels activistes que hi participen, com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau: "És un orgull i una gran admiració". I quant als atacs de Hamàs contra la població d'Israel el 7 d'octubre de 2023, ha evitat condemnar-los.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', La 2 i Ràdio 4, Pellicer ha criticat el pla de Trump per Gaza, pactat amb Netanyahu: "La pau no s'imposa amb una pistola al cap". "Se'ls diu que acceptin pla o estan morts. Els neguen cap possibilitat de ser un estat lliure", ha lamentat.
Preguntat per Gemma Nierga sobre la posició d'alguns partits sobre aquest acord, el sociòleg i jurista ha recordat que PSC i Junts en un principi "van avalar el dret a defensar-se d'Israel" i ara "han canviat la seva posició no sabem si per electoralisme".
En aquesta línia, Xavier Pellicer ha reivindicat la posició de la CUP sobre el conflicte a Gaza: "Defensem el dret a defensar-se de tots els pobles, però aquí no hi ha un conflicte simètric".
“Els fronts d'esquerres no serveixen per a res“
El diputat de la CUP, i que també representa el col·lectiu d'advocats en defensa de causes polítiques Alerta Solidària, creu que els fronts d'esquerres "no serveixen per a res i no van enlloc".
En aquest sentit, Pellicer descarta que la CUP pugui formar part d'un bloc d'esquerres de cara a unes eleccions: "No donen respostes a la gent. Nosaltres treballem per a un front ampli però des del carrer, des del treball amb entitats i la gent".
“Encara no hi ha uns pressupostos damunt la taula“
Quant a l'agenda política més actual, el sociòleg i jurista ha criticat que "encara no hi ha uns pressupostos damunt la taula". "Els mateixos socis del PSC estan qüestionant que hi hagi un suport", ha deixat caure Pellicer sobre els comptes de la Generalitat pel 2026.
Pellicer ha criticat el PSC sobre les polítiques d'habitatge: "Qui va torçar el PSC va ser la gent a les mobilitzacions". "Aquest partit no té voluntat de tombar privilegis", ha assegurat en referència als grans tenidors.
I en matèria lingüística, el diputat de la CUP considera que el Pacte Nacional per la Llengua "no planteja solucions per a garantir immersió lingüística en context de retrocés del català". I ha defensat la proposta de llei del seu partit: "Si el PSC vol defensar el català, que s'adhereixin a la nostra llei. És una proposta compartida amb comunitat educativa".
Pellicer, sobre el 8è aniversari de l'1 d'octubre: "Va ser una victòria"
El sociòleg i activista polític Xavier Pellicer s'ha emocionat en recordar el referèndum per l'autodeterminació de Catalunya del 2017. "Va ser una victòria. Va fer tremolar un estat tan poderós com l'espanyol", ha explicat el diputat.
Pellicer ha matisat que la victòria es refereix a "explicar-li a l'Estat espanyol que un poble pot defensar els seus drets i fer un referèndum malgrat totes les forces de seguretat". En relació amb el context actual, el cupaire apunta que "un Estat que es diu democràtic no hauria de negar el dret a l'autodeterminació als pobles que el conformen".