Pimec reclama a Pedro Sánchez mesures per fer créixer les pimes i corregir l'infrafinançament de Catalunya
- El president del Govern visita la seu de Pimec a Barcelona i es reuneix amb el teixit empresarial català
- L'entitat demana un model de finançament "més just i equitatiu"
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dilluns la seu de Pimec a Barcelona per reunir-se amb una àmplia representació del teixit empresarial català. La trobada, encapçalada pel president de l'entitat, Antoni Cañete, ha servit per posar sobre la taula els principals reptes que afronten les petites i mitjanes empreses en l'actual context econòmic i geopolític.
Cañete ha reclamat mesures estructurals i estables per ajudar les pimes a guanyar dimensió, productivitat i competitivitat, i ha alertat que Espanya necessita empreses més grans per competir en igualtat de condicions amb altres països europeus. A Catalunya, el 99,8% de les empreses són pimes, i d'aquestes, el 94,1% són microempreses, una realitat que contrasta amb països com Alemanya, on aquest percentatge baixa fins al 82,5%.
Reconeixement institucional i demandes pendents
El president de Pimec ha agraït a Sánchez l'obertura del diàleg social a nous actors, fet que ha permès la incorporació de l'entitat al Consell Estatal de la Pime i a la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius. Tot i això, ha reclamat desbloquejar els nomenaments caducats del Consell Econòmic i Social, paralitzats des de fa gairebé un any.
També ha destacat la recent entrada de Pimec al Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), fet que reforça la veu de les pimes catalanes i espanyoles a escala comunitària.
Infrafinançament i desigualtats territorials
Un dels punts centrals de la trobada ha estat la denúncia de l'infrafinançament crònic que pateix Catalunya, que segons Cañete limita la capacitat d'inversió en infraestructures, serveis i suport empresarial. Ha reclamat un model de finançament més just i equitatiu, amb consens polític, que garanteixi la competitivitat de les empreses catalanes en igualtat de condicions amb la resta de l'Estat.
Preocupacions de l'empresariat català
Durant el dinar amb el president, els empresaris han traslladat les seves preocupacions sobre temes com:
- L'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i el seu impacte en l'accés al crèdit per a les pimes
- La manca de personal qualificat
- L'absentisme laboral
- L'excés de burocràcia que frena la competitivitat