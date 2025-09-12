Enlaces accesibilidad
Cafè d'idees

Cananes amb molta ceba, la recepta d'Ada Parellada

  • La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens acosta la seva secció al 'Cafè d'idees'
  • Parellada reivindica el peix de proximitat i ens proposa una recepta amb un producte com les cananes
Parellada
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada torna al Cafè d'idees posat el focus en la importància del peix de proximitat i en la situació delicada que viu la pesca a Catalunya. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica que el peix continua sent protagonista als restaurants i anima a triar-ne de temporada i de proximitat, com a aposta més sostenible i econòmica.

En una conversa amb Gemma Nierga en la seva secció Històries de bar, Parellada explica com escollir peix local beneficia tant al sector com al territori, amb un impacte social, econòmic i ambiental positiu. Com és habitual, també ens acosta una recepta que podem fer a casa, una proposta molt gustosa sense massa dificultat, amb cananes i mooooolta ceba!

Cananes amb molta cebaCananes amb molta ceba
Ingredients Preparació
  • 2 cananes grosses o 1 kg de cananes petites
  • 4 cebes
  • 2 grans d'all
  • 150 ml de vi blanc
  • Un bitxo
  • Sal
  • Pebre negre
  1. Demanem al peixater que ens netegi les cananes i tregui les ventoses.
  2. Tallem les cebes i els alls a juliana.
  3. En una cassola posem un bon raig d'oli i hi posem la ceba, el vi blanc, l'all, el
  4. bitxo, les cananes, sal i pebre negre. Tapem i fem coure una hora.
  5. Acompanyem amb arròs blanc bullit.
