Cananes amb molta ceba, la recepta d'Ada Parellada
- La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens acosta la seva secció al 'Cafè d'idees'
- Parellada reivindica el peix de proximitat i ens proposa una recepta amb un producte com les cananes
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada torna al Cafè d'idees posat el focus en la importància del peix de proximitat i en la situació delicada que viu la pesca a Catalunya. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica que el peix continua sent protagonista als restaurants i anima a triar-ne de temporada i de proximitat, com a aposta més sostenible i econòmica.
En una conversa amb Gemma Nierga en la seva secció Històries de bar, Parellada explica com escollir peix local beneficia tant al sector com al territori, amb un impacte social, econòmic i ambiental positiu. Com és habitual, també ens acosta una recepta que podem fer a casa, una proposta molt gustosa sense massa dificultat, amb cananes i mooooolta ceba!
|Ingredients
|Preparació
