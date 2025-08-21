Albert Batlle explica en comissió la gestió de la vaga de socorristes
- Els vigilants es concentren aquest divendres a la plaça Sant Jaume abans de la sessió extraordinària al consistori
- Els socorristes, en vaga des de fa 21 dies, consideren que la compareixença arriba tard
Els socorristes de Barcelona tornen a concentrar-se aquest divendres al matí a la plaça Sant Jaume per denunciar la manca d'acord amb l’Ajuntament. La protesta coincideix amb la compareixença del tinent d’alcalde Albert Batlle, qui informarà en comissió extraordinària sobre la gestió de la vaga indefinida que afecta el servei de salvament a les platges. La sessió ha estat convocada a petició de Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i PP, que exigeixen explicacions clares a l’executiu socialista.
21 dies de vaga
Els vigilants, que fa més de dues setmanes que estan en vaga, reclamen condicions laborals dignes i un redisseny del servei de salvament. En un comunicat, la CGT denuncia la gestió de l’empresa concessionària FCC i responsabilitza l’Ajuntament de no voler desbloquejar el conflicte.
Després del fracàs de dues reunions de mediació celebrades fins ara amb l'Ajuntament, els treballadors alerten que no acceptaran “pegats” ni “cronificacions” de la precarietat, i insisteixen que “la seguretat a les platges no pot dependre de licitacions mal dissenyades”.
El portaveu dels treballadors, Ignacio García, ha remarcat que els socorristes continuen oberts al diàleg, però exigeixen respostes clares i compromisos ferms. Les seves demandes inclouen avançar l’inici de la temporada alta al mes de maig i allargar-la fins al novembre, per adaptar-se a la creixent afluència d’usuaris a les platges de la ciutat. Consideren que l’actual model de contractació no garanteix ni la seguretat ni la dignitat laboral.
La compareixença de Batlle és vista com una oportunitat per aclarir la posició del govern de Collboni davant un conflicte que ha generat preocupació ciutadana i política. Els grups municipals de l’oposició volen saber quines mesures s’han pres i si hi ha voluntat real de reformar el servei de salvament. Mentrestant, els socorristes mantenen la pressió al carrer, amb la mirada posada en una solució que dignifiqui la seva feina i millori la seguretat a les platges.
🔴 Principals reclamacions dels socorristes en vaga:
- Conveni propi: Volen disposar d’un conveni laboral específic que reconegui les particularitats del seu servei i millori les condicions actuals.
- Reducció de la temporalitat: Reclamen estabilitat laboral i contractes menys precaris, especialment en temporada baixa.
- Ampliació de la temporada alta: Proposen que comenci al maig i s’allargui fins al novembre, per adaptar-se a l’augment d’usuaris a les platges.
- Increment de personal: Demanen passar de 30 a 40 treballadors en temporada baixa i reforçar l’operatiu en temporada alta.
- Millores laborals pactades: Exigeixen el compliment dels acords laborals assolits en anys anteriors, que consideren incomplerts.
- Redisseny del servei de salvament: Volen una reforma profunda del model actual, que consideren mal dissenyat i insuficient per les necessitats reals del litoral barceloní.
- Reconeixement de la seva tasca: Denuncien que el consistori té una “falta de coneixement” sobre la seva feina, que inclou assistències dins i fora de l’aigua, emergències mèdiques, prevenció i informació als usuaris.
- Crítiques a l’empresa concessionària (FCC): Consideren que FCC mostra una “incapacitat estructural” per gestionar el servei de manera eficient.