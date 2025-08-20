De 'H2O' a 'Las sirenas de Mako': tu nueva obsesión veraniega y nostálgica ya está en RTVE Play
- Las sirenas de Mako es un spin-off de H2O y se desarrolla en el mismo universo
- H2O: la serie completa y gratis en RTVE Play para revivir la historia de Cleo, Rikki y Emma
Si creciste soñando con sirenas gracias a H2O, toca volver al agua. Las sirenas de Mako es el spin-off del mismo universo con una novedad clara: aparece un tritón. En el primer episodio, un joven adolescente (Chai Romruen) cae a la fosa de la Isla de Mako en plena Luna llena y, al tocar la Piscina de la Luna, obtiene los poderes de las sirenas. Desde entonces, tres jóvenes sirenas intentan proteger su secreto mientras lidian con la vida adolescente y un mundo humano que no entiende la magia.
Ahora, Las sirenas de Mako llega a RTVE Play para refrescar aún más en las últimas semanas del verano: puedes empezar desde el primer episodio y dejarte llevar por su mezcla de misterio, romance adolescente y fantasía marina, entre clases, fiestas y mareas cambiantes. Si H2O marcó tus mañanas, esta serie es el chapuzón que te faltaba. Un regreso a Mako Island donde los poderes y la magia se convierten en tu mejor compañera de maratón. También la puedes ver en inglés.
Tres nuevas protagonistas y un tritón
La historia vuelve al mismo universo de H2O: la misteriosa isla de Mako, inspirada en la Costa Dorada australiana. A diferencia de Rikki, Emma y Cleo, aquí las protagonistas ya son sirenas desde el primer minuto: Lyla, Sirena y Nixie. Como miembros jóvenes del grupo, su misión es custodiar la Piscina de la Luna y mantener a los intrusos a raya.
Sin embargo, una noche de luna llena bajan la guardia y Zac, un chico de 16 años de la Costa Dorada, se cuela en la Piscina de la Luna. Desde ese momento queda ligado a Mako: cada vez que toca el agua le nace una cola y despierta poderes, Zac.
H2O, no tiene precio en RTVE Play
Nunca la fórmula del agua tuvo tantas visualizaciones. Desde su llegada a RTVE Play, la historia de Emma, Rikki y Cleo se ha convertido en un fenómeno de masas. Es verdad que si creciste con ellas, es normal que quieras volver a revivir toda aquella trama donde estas tres jóvenes eran sirenas. ¿Quién no ha jugado en la playa o en la piscina a ser una de ellas? En cambio, si no tuviste la oportunidad de verla, ahora es el momento perfecto, sobre todo si tienes peques en casa. La plataforma gratuita de la casa es la opción perfecta para ti: puedes disfrutar de los capítulos cuando y donde tú quieras y si lo dejas a medias por cualquier motivo puedes retomarlo desde ahí. Eso sí, recuerda que ahora necesitas estar registrado para ver el contenido, pero es muy sencillo y completamente gratis. Si quieres verla en versión original, ¡también puedes!