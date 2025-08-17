Avance de 'La Promesa' del viernes 22 de agosto: La inesperada relación de Leocadia y Cristóbal

Curro ha tomado la decisión definitiva para iniciar su venganza contra Lorenzo: delatarle ante el coronel Fuentes. Consiguió que se hospedara en palacio y entregarle así las pruebas que incriminan al capitán. A pesar de que este mantiene su inocencia en todo momento, parece que no va a librarse de prisión… Te dejamos un avance del capítulo del viernes. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 659 del viernes 22 de agosto Petra salvó a Pía cuando Cristóbal la descubrió fisgoneando en su despacho, pero la doncella no se libra de dar explicaciones al ama de llaves. Alonso no busca explicaciones de Catalina, pero sí hacerla entrar en razón: no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana. Vera y Teresa se cuelan en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril. El único objetivo de Curro siempre ha sido que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, pero aprende que, a raíz de eso, debe asumir una carga muy pesada. Cristóbal organiza unos encuentros muy extraños con Ángela, que levantan las sospechas de varias personas. Lo que nadie se espera es el gran secreto que oculta junto a Leocadia: ¡el nuevo mayordomo y la señora de Figueroa son amantes! La Promesa: Cristóbal organiza extraños encuentros con Ángela

Capítulo 655 del lunes 18 de agosto La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 655 Se llevan a Lorenzo arrestado, y este le cuenta a Leocadia que es todo culpa de Curro y Ángela.... Ver ahora La llegada de los militares es un terremoto en La Promesa. Lorenzo no tiene otra opción: debe enfrentarse a la justicia. El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesa, hasta el punto en que la segunda se ve obligada a tomar una decisión drástica. ¿De qué se trata? Drástica será la decisión de Manuel con respecto a su empresa: Leocadia no cabe en sus planes de futuro. El futuro de Samuel pinta lejos de La Promesa, pero la intervención de Toño consigue que Cristóbal se replantee su decisión. Toño y Enora toman la decisión de comunicarle a Manuel que son novios oficialmente, pero la reacción de él los deja helados. La Promesa: Lorenzo se enfrentará a la justicia

Capítulo 656 del martes 19 de agosto La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 656 Manuel se enfrenta con Alonso al enterarse de que Martina pretende marcharse.... Ver ahora La detención de Lorenzo ha sumido a la familia en una mezcla de preocupación y alivio, y Curro confiesa a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios. Leocadia, poco convencida ante la propuesta de Manuel para sacarla del negocio, pospone su decisión. Tras enterarse de la intención de Martina de abandonar La Promesa por sus desencuentros con Catalina, Manuel se enfrenta a su padre de forma tan vehemente que incluso llega a perderle el respeto. Candela y Simona intentan un acercamiento con Enora para conocerla mejor, mientras Toño se reencuentra con Samuel y le cuenta la verdad de su situación sentimental. La Promesa: Se desata la pasión entre Curro y Ángela MARTA GARCIA COMPANY Vera ha recuperado la ilusión por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta a la carta que escribió Lope. ¿Sus deseos se harán realidad? Teresa le advierte de que algo podría salir mal. Ricardo consulta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana, y Pía ha conseguido una información del cartero de Luján que confirma sus sospechas sobre la carta de Cristóbal que ella recogió. Curro y Ángela, felices por el éxito de su plan, se dejan llevar por la pasión.

Capítulo 657 del miércoles 20 de agosto La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 657 Manuel y Alonso se enfrentan por el negocio con Leocadia.... Ver ahora El amor entre Curro y Ángela se dispara, pero eso no impide que él asuma de manera dolorosa que una etapa de su vida llega a su fin. Continúa el enfrentamiento entre Martina y Catalina. Alonso intenta buscar soluciones en aliados inesperados. Del todo inesperada será la visita que reciba Vera, que sigue aguardando con ilusión alguna noticia de su hermano. Manuel sigue esperando noticias de Leocadia y su decisión de vender o no. La intervención de Alonso provoca un nuevo desencuentro entre padre e hijo. Sin un remedio se encuentra Ricardo, que se ve obligado a contarle a Pía lo complicado que lo tiene para pedir la nulidad matrimonial con Ana. La Promesa: El plan de Ricardo de pedir la nulidad se complica