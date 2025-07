El temps violent deixa pluges intenses, calamarsada i fort vent

L'episodi de temps violent d'aquest dimecres ha deixat fortes precipitacions en alguns punts del territori, que en alguns casos s'acompanyen de calamarsada i fortes ratxes de vent.

Tot i que no s'ha de lamentar cap incidència greu, les precipitacions han provocat inundacions puntuals de baixos, així com una esllavissada que ha obligat a interrompre durant unes hores la circulació de l'R14 entre Calaf i Cervera.

També hi ha hagut alguns talls de carreteres, com per exemple la BP-4653 a Sant Martí d'Albars per la caiguda d'arbres. En total, el telèfon 112 ha rebut més de 240 trucades fins al vespre, la majoria des de Terrassa.

“🧑‍🚒 Una quarantena de serveis dels Bombers per la pluja intensa, que en alguns punts ha portat calamarsa i forts vents.



La majoria dels serveis han estat per retirar arbres i per inundacions de baixos

Els llamps han provocat dos focs, un a Castellolí, on les flames han cremat 150 metres quadrats al costat de la carretera C-37, i l'altre a les Piles, on la superfície afectada no ha arribat a la mitja hectàrea.

Protecció Civil manté el pla Inuncat en alerta mentre continuï l'episodi. El Meteocat espera que hi hagi pluges de més de 40 litres per metres quadrat en mitja hora durant la tarda i nit a la Catalunya Central, prelitoral i litoral central i de Tarragona.