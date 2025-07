Educació cessa l'alt càrrec responsable del desgavell en l'adjudicació de places a docents

El desgavell en les adjudicacions de places a docents ha tingut les primeres conseqüències. El Departament d'Educació ha destituït el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, Enric Trens, a qui atribueix l'alteració del procediment.

02.43 min Niubó destitueix un alt càrrec d'Educació pels errors en l'adjudicació de places docents

La consellera Esther Niubó ho ha explicat durant la comissió al Parlament, i ha assenyalat que aquest alt càrrec va fer una reserva de 878 places per a personal interí durant la fase provisional d'adjudicació de destinacions del personal docent, reservada només per a personal funcionari. Una decisió unilateral i que "contravé les resolucions del Departament".

Niubó reconeix que aquests són fets "greus", però assegura que seran "implacables" i que no permetran que "l'ombra del dubte" s'estengui sobre els processos administratius". La consellera ha dit que arribaran "fins al final" en la investigació: "Ningú està per sobre del Departament, ningú està per sobre del Govern ni per sobre de la llei", ha dit.

També assegura que els canvis en les noves adjudicacions, publicades aquest dilluns a la tarda, representen "millores" per al personal.

D'altra banda, garanteix que tot plegat aquests fets no afectaran la data d'inici de curs, fixada pel 8 de setembre, tot i que els sindicats demanen ajornar-la fins després de la diada. Prop de 200 persones de la comunitat educativa s'ha manifestat a les portes del Parlament per a reclamar canvis en el sistema que evitin que incidències d'aquest tipus es tornin a repetir.