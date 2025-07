Derogat el decret del Govern per fer front a una nova gran apagada

La Mesa del Parlament de Catalunya ha constatat que el decret sobre subministrament elèctric i energies renovables ha quedat derogat amb data 21 de juliol de 2025, després que el Govern l'hagi retirat de l’ordre del dia per manca de suports parlamentaris. El decret, que havia estat aprovat a començaments de juny, incloïa mesures per impulsar les renovables i garantir la resiliència del sistema elèctric, però no va aconseguir el consens necessari per ser validat pel Parlament.

Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la decisió de retirar-lo es va prendre per “explorar vies d’un major consens” davant la possibilitat d’una derrota parlamentària. Paneque s'ha compromès a reprendre "a partir de ja" les negociacions per poder aprovar al setembre un nou decret de renovables.

Aquesta retirada ha generat crítiques i retrets entre els grups polítics, especialment dels Comuns i la CUP, que han lamentat la manca d’acord i han qualificat la decisió com una oportunitat perduda per avançar en la transició energètica.

El decret de l'apagada El Decret llei 12/2025, aprovat pel Govern de la Generalitat el 3 de juny i derogat el 21 de juliol, tenia com a objectiu augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya i accelerar la transició energètica. Aquest decret es va impulsar arran de l’apagada massiva del 28 d’abril de 2025, que va afectar tot Catalunya, Espanya i Portugal, posant en evidència la fragilitat del sistema elèctric actual.

🔋 Principals mesures del decret: