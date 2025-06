Rufián, després de la reunió amb Sánchez: "Hem vist un president tocat"

El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dimecres que ha vist "un president tocat" després de reunir-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Així ha valorat el portaveu republicà des dels passadissos del Congrés, el diputat republicà ha assegurat que Sánchez s'ha compromès a perseguir els "corruptors i les constructores".

Això, diu, pot comportar canvis legislatius com modificacions en el Codi Penal per sancionar les empreses i les constructores implicades en casos de corrupció. "Sancions per a tota la vida i multes milionàries", ha resumit Rufián, que reclama més contundència institucional contra qui fomenta la corrupció.

L'habitatge, al centre de les exigències d’ERC A més, Esquerra ha exigit al president espanyol que prioritzi l'agenda social i, especialment, les polítiques d’habitatge. Rufián ha reclamat intervenir el mercat per garantir "vida digna a la gent" i ha instat Sánchez a aprofitar el temps que li queda al capdavant del govern per "avançar i deixar la millor situació possible". Alhora, Rufián ha estat contundent fent una crida a les forces d'esquerra del Congrés: "Aprofitem el temps que ens quedi, el que quedi a tot això, passi el que passi, per avançar". Un cop acabada la trobada entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per mantenir els contactes amb els socis de govern i temptejar el seu suport davant la crisi originada per l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que implica l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, en el presumpte cobrament de comissions en el cas Koldo. Aquest dimarts ja es va trobar amb Junts en una reunió tensa.