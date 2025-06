Junts surt sense ultimàtums de la reunió amb Sánchez després del cas Cerdán

Junts per Catalunya no prendrà "mesures en calent". Així s'ha expressat el secretari general de la formació, Jordi Turull, després de la reunió de pràcticament hora i mitja amb el president del Govern, Pedro Sánchez a la Moncloa. Reconeix que el que ha passat al PSOE "ho ha sacsejat tot", i que són conscients de "la gravetat de la situació".

Ara bé, decidiran "pensant en allò que és millor per a Catalunya". En aquest sentit, s'ha referit a la necessitat de saber com es garantirà "la lletra i l'esperit" dels acords de Brussel·les.

“🏛️ @JuntsXCat assegura que "no prendrem mesures en calent, sinó pensant en Catalunya" després de reunir-se amb Pedro Sánchez | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/uD87ZEcTEU pic.twitter.com/awPGX2wOjj“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 17, 2025

Turull i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, han assegurat que caldran "més reunions i concrecions". Serviran per valorar "si té continuïtat" la legislatura. Des de Junts admeten que l'acord de Brussel·les està "interromput" per la caiguda de Santos Cerdán, i han explicat que Sánchez els ha demanat "uns dies" per a trobar una nova delegació d'interlocució del PSOE.

Ronda de reunions La trobada de Sánchez amb Turull i Nogueras es produeix en el marc d'una ronda de trobades amb els principals socis parlamentaris. Aquestes converses tenen com a objectiu temptejar la continuïtat del suport després de la sortida de Santos Cerdán, implicat en el cas Koldo. Les reunions ja van començar ahir a la tarda amb la representant de l'altra partit de la coalició de govern, Yolanda Díaz, de Sumar. La reunió ha començat pels volts de les 11.25 hores i s'ha allargat durant hora i mitja aproximadament. Les imatges de la trobada mostren la tensió entre les dues formacions. Ni rebuda a les portes de la Moncloa, ni encaixada de mans, ni converses informals. Només cares serioses i silenci. El cas Cerdán tensa encara més la ja complicada relació entre el PSOE i Junts, i és que el ja ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, era el principal interlocutor dels de Puigdemont. De la seva banda, la reunió prevista amb el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha estat ajornada a petició del grup republicà. ERC vol esperar a la resposta del president a la pregunta que li formularan demà en la sessió de control al Congrés. Rufián també ha sol·licitat que la trobada amb Sánchez es produeixi sense presència de càmeres i a porta tancada.