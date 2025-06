Salvador Illa sobre el cas Koldo: "Estic tranquil, no tinc res a amagar"

Primera sessió de control al Parlament després de la crisi oberta pels informes de l'UCO que relacionen l'exsecretari d'Organització del PSOE a la trama de corrupció del cas Koldo. Junts, ERC i especialment el PP l'han assenyalat perquè doni explicacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut marcar distàncies i ha dit estar "completament tranquil, net i disposat a comparèixer".

Atacs del PP

Illa assegura que no tenen cap inconvenient en què li investiguin per la suposada trama de comissions: "No tinc res a amagar". "Estic completament tranquil, net i disposat a donar la cara quan se'm demani", ha dit. Ha estat després que el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, s'hagi referit a un dels àudios en el qual Koldo afirma que Illa "parla molt amb el 'Xili".

El president de la Generalitat ha assegurat que no sap si li han investigat, encara que dedueix que sí: "Si m'han investigat, no ho sé. Dedueixo que sí. Des que era ministre dedueixo que si. I no tinc cap inconvenient en què m'investiguin. No tinc res a amagar", ha recalcat.