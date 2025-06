Més controls i mesures de trànsit en el dispositiu de seguretat de la revetlla de Sant Joan

Catalunya es prepara per a celebrar la revetlla de Sant Joan. La nit més curta de l'any, que ofereix infinites activitats per passar amb amics i familiars, compta amb un dispositiu especial de trànsit i mobilitat per garantir la seguretat.

La Generalitat posarà en marxa mesures especials de trànsit i reforçarà el cos dels Bombers pel risc d'incendis. A més, ha llançat una campanya informativa sota el lema 'No petis la revetlla' amb cartells i fulletons que inclouen una sèrie de consells per a l'ús de la pirotècnica.

La consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha demanat "responsabilitat col·lectiva" per evitar riscos afegits.