Es redueix el preu de lloguer però es disparen els contractes de temporada

El Govern celebra que els preus dels lloguers comencen a baixar arran de les mesures adoptades en el darrer any. La consellera de Territori, i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha avançat que el preu de lloguer mitjà en el primer trimestre de 2025, s'ha reduït un 4,9% en el conjunt de Catalunya, i del 8,9% a la ciutat de Barcelona respecte a fa un any.

En el cas dels municipis de l'àrea considerada tensionada la baixada és del 4,7% segons les dades de les fiances dipositades.

“🏘️ Els preus dels nous contractes de lloguer s'han reduït de mitjana un 4,9% a Catalunya en el darrer any. ⬇️ El descens se situa en el 8,9% a la ciutat de Barcelona, segons el Govern | @RTVECatalunya pic.twitter.com/DCa8MHXMiu “

Increment dels contractes nous

En una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, ha afirmat que "les dades són bones" i que demostren que la contenció de rendes de lloguer i les diferents mesures legislatives que s'han pres en aquest sentit funcionen, i que "no implica una reducció del nombre de contractes de lloguer que es continuen signant".

Ha detallat que en el primer trimestre de 2025 hi ha hagut un creixement en termes absoluts de 3.112 contractes de lloguer a Catalunya (423 a Barcelona), i que respecte a fa un any, hi ha 11.807 llars més en situació de lloguer a Catalunya (7.865 en municipis declarats de mercat tensionat, i 1.202 a Barcelona).