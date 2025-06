Març, el més plujós dels darrers 100 anys

El març ha estat el mes més plujós dels darrers 100 anys a Catalunya després del pas de la borrasca Hannah. Així, ha estat el gran protagonista de la primavera quant a precipitacions, segons l'Agència Estatal de Meteorologia.

De fet, la primavera del 2025 ha estat una de les més plujoses del segle, però quant a temperatures l'AEMET considera que ha tingut un comportament "normal" amb 12,1 graus de mitjana, gairebé un grau de diferència respecte a altres anys.

El 8 de març corona les pluges

La primavera ha estat marcada per una humitat excepcional i una quantitat de precipitacions que la situa entre les més plujoses en el que portem de segle. El mes de març, en particular, ha registrat nivells de pluja molt elevats, convertint-se en un dels més plujosos dels últims 100 anys.

El dia 8 de març destaca com el més plujós de tota la primavera, quan Catalunya va quedar afectada per la borrasca Hanna. Aquest fenomen meteorològic va ser responsable de la major part de les precipitacions registrades. Feia més de tres anys que no es registrava tanta pluja en un sol dia a Catalunya.

Les precipitacions han ajudat a millorar l’estat dels embassaments i, per tant, a pal·liar la sequera. Les conques internes es troben al 83% de la seva capacitat, un nivell molt superior a altres anys. "S'ha recuperat força”, assegura el delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, Ramón Pascual.

Quant a les temperatures, Ramón Pascual explica que hem tingut una primavera "molt normal" fins ben entrat el mes de maig. "A finals de maig es van disparar les temperatures i des de llavors estem de ple en temperatures estiuenques", ha dit.