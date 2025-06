La Generalitat posa en marxa els 'Préstecs Emancipació'

El Govern de Salvador Illa materialitza una de les promeses de l'inici de la legislatura. La Generalitat oferirà a partir del 30 de juny préstecs sense interessos als joves de fins a 35 anys per a ajudar-los a comprar el seu primer habitatge. Per optar a l'ajuda l'immoble ha de ser de segona mà. Cobrirà el 20% del valor, fins a 50.000 euros.

Uns dos mil joves cada any

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat que es tracta d'un "producte pioner a l'Estat i innovador" fruit de la col·laboració amb les principals entitats financeres que cobriran el restant 80% de la hipoteca. Les entitats bancàries adherides al programa són Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, Caixabank, Caixa Enginers, Caixa Guissona i Laboral Kutxa.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afegit la importància de "no destinar diners públics a habitatge que passi a mans privades". "Hem après la lliçó", ha remarcat alhora d'explicar que els pisos passaran a formar part del parc d'habitatge protegit.

La previsió és que es puguin beneficiar dels préstecs uns 2.000 joves cada any. Ara bé, els ingressos bruts dels que visquin a l'habitatge no podran superar l'indicador de renda de suficiència de Catalunya multiplicat per 6,5. Com a exemple, en cas d'un únic comprador no es podran superar els 81.000 euros bruts anuals i en cas de ser dos, els 83.500.

El procediment per aconseguir l'ajuda seria acudir a l'Institut Català de Finances, on estudien la viabilitat i els riscos del jove. Un cop donat el vistiplau, tocaria anar a l'entitat bancària - amb el 20% d'entrada ja concedida - i aquesta entitat decidirà si dona la hipoteca o no.