Collboni adverteix Airbnb que combatran els anuncis il·legals "amb conveni o sense"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dimarts a l'Ajuntament amb el director general d'Airbnb a Espanya i Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, per acordar un nou conveni per combatre els anuncis de pisos turístics il·legals. La voluntat del govern municipal és dotar-se d'un sistema més àgil per despenjar aquestes ofertes de la plataforma.

"No estem satisfets com ha anat la reunió", ha manifestat Collboni en roda de premsa posterior a la trobada, qui ha afegit: "Hem percebut en aquesta plataforma un empitjorament de la seva actitud en la necessitat de combatre els pisos turístics il·legals".

Collboni acusa Airbnb de mantenir els últims mesos "comportaments dilatoris i arcaics" perquè obliga l'Ajuntament a enviar un llistat per carta a Irlanda sobre els anuncis il·legals. L'última missiva enviada va ser el març amb 800 anuncis que ja han estat retirats, però des del govern municipal expressen que cada mes es detecten entre 300 i 400 ofertes il·legals.

En canvi, des de la plataforma han declarat que han actuat "de bona fe" retirant els anuncis, així com han destacat la seva col·laboració amb el consistori malgrat que l'antic conveni vigent des de fa set anys, feia dos anys que havia vençut.

Per a l'Ajuntament de Barcelona, el nou conveni "és la millor manera per no judicialitzar la relació amb la plataforma ni els anunciants" i que "el millor és que quan es detecta un pis il·legal es despengi".

La proposta del consistori és que el conveni estigui basat en el nou registre públic únic a escala estatal que entra en vigor l'1 de juliol que facilitarà el control de les llicències de pisos turístics. "Amb conveni o sense conveni estudiarem les mesures administratives, civils i penals que doni el nou marc legislatiu per actuar contra la il·legalitat", ha afirmat l'alcalde.

Fi dels pisos turístics el 2028 La trobada entre Airbnb i Collboni també ha servit per reiterar el compromís del govern municipal per acabar amb totes les llicències de pisos turístics el novembre del 2028. "És una presa de consciència que activitats de plataformes com Airbnb de pisos turístics ha de cessar completament", ha assenyalat el batlle, a la vegada que ha apuntat que "és una decisió, que ha tingut l’aval del Constitucional" i que "totes les empreses han de complir les normes". En declaracions als mitjans després de la trobada, el CEO d'Airbnb a Espanya, Jaime Rodríguez de Santiago, ha criticat que la "prohibició total" dels pisos turístics a Barcelona no s'ajusta a criteris de "proporcionalitat i justificació".