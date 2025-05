Badia del Vallès: la ciutat que es va fer a si mateixa

Badia del Vallès va néixer amb el nom de Ciutat Badia fa 50 anys: un barri compartit entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, a menys de 20 minutos de Barcelona en cotxe. Avui els seus veïns estan d'aniversari. Però arribar fins aquí no ha estat fàcil.

El que es va concebre, per part del Ministeri de l'Habitatge, en l'última època franquista, com una ciutat dormitori per a funcionaris, es va inaugurar amb moltes mancances: era una urbanització de gratacels amb més de 5.000 habitatges i famílies, però sense serveis.

En 1994 va canviar de nom, i va aconseguir convertir-se en un municipi independent, amb el seu Ajuntament propi. Una exigència dels veïns que veien com les ciutats de les quals depenien, s'oblidaven d'ells. Així va començar tot: els treballadors de la neteja no escombraven els seus carrers. Així que els veïns, escombra en mà, van sortir a netejar. Aquesta va ser una de les centenars de lluites que van iniciar: perquè els seus ciutadans van haver de reclamar als carrers tot allò que van considerar indispensable per a poder tenir una vida digna: escoles, ambulatoris, transport o botigues.

Els anys 80, igual que en altres suburbis metropolitans, la droga va colpejar fort. Això, i l'origen obrer i immigrant de la majoria dels seus veïns, va ser el caldo de cultiu ideal perquè a aquell suburbi de la corona metropolitana li caigués damunt una mala fama que persegueix els seus veïns encara avui allà on van. Per aquest motiu, en part, hi ha gent jove que marxa de la ciutat. No en va, alguns veïns reconeixen que s'han sentit discriminats en dir en quina ciutat viuen.

Per això, molts dels que s'havien quedat sense habitatge van optar per “tirar la porta a terra” . D'aquesta forma, algunes persones van acabar ocupant pisos buits , amb el temps els van sol·licitar per a si, i finalment, els van aconseguir en propietat.

Encara que estaven destinats a famílies treballadores amb fills i necessitat residencial, no es va respectar aquest principi en tots els casos. "Donaven pisos a gent que no ho necessitava", perquè ja tenien algun pis en un altre lloc, i utilitzaven el de Badia com segona residència . O es concedien alguns a funcionaris que mai van venir a viure aquí.

És el cas d'Isabel i Juan, que van criar aquí als seus fills. Ell va ser un dels qui més van lluitar per aconseguir posar en marxa l'equip de futbol de la ciutat, del quasortirien jugadors tan coneguts com Carlos i Sergio Busquets amb el pas temps. Ella avui dia forma part de la junta que organitza les activitats per als més grans. Isabel reconeix que el lliurament de pisos no va ser del tot neta.

Tots els pisos eren de protecció oficial i es van concedir a treballadors amb família, en molts casos, família nombrosa, de Correus, Renfe, policies, guàrdia civils i també a obrers. En la seva majoria ciutadans de tota Espanya que s'havien traslladat a Barcelona per a trobar un treball i una vida millor , i que vivien en barris obrers de la capital catalana o en ciutats de voltant, en no gaire bones condicions. Per això, un pis de 80m², exterior, de tres habitacions, a 30 minuts de Barcelona, els va fer il·lusionar-se amb l'oportunitat d'una vida nova.

Per això, quan comencen a deteriorar-se els elements que componen l'amiant, és primordial eliminar-los . Encara que per a dur a terme aquestes actuacions, es requereixen mesures de seguretat excepcionals per a garantir la seguretat dels treballadors. Alguna cosa que, lògicament, alenteix el procés.

"El conglomerat que hi havia entre ciment i amiant s'està perdent i està fent emissió de fibres", assegura Barris. Al que afegeix que, a més de retirar els elements exteriors que es veuen a simple vista, també caldria fer un estudi de l'interior dels edificis , on, en moltes ocasions hi ha més elements que contenen amiant, que no sempre resulten evidents.

L'anterior govern de la Generalitat, el de Pere Aragonés, va concedir 4 milions i mig d'euros per a dur a terme el procés, però l'Ajuntament, amb pocs recursos, ha hagut de demanar paciència als veïns diverses vegades per trobar la millor estratègia per a desamiantar la ciutat.

Però la veritat és que els habitatges s'havien construit de manera ràpida , i utilitzant materials, com l'amiant , que mig segle després, suposen un greu problema . Per això, la ciutat ha iniciat un procés de desamiantat global . Volen convertir-se en la primera ciutat europea lliure d'amiant. Però els temps són els que són, i la burocràcia ho alenteix tot.

En passar del temps, la protecció oficial ha anat desapareixent , i són pocs els pisos que queden per liberalitzar-se. Es calcula que a finals de 2025, tot el parc immobiliari de Badia ja formarà part del mercat lliure . D'una banda, això podria comportar un increment dels preus tant en els lloguers com en la compra i venda, i alhora, podria suposar que apareguessin inversors interessats en l'especulació immobiliària.

En un primer moment, tots els habitatges van ser concebudes com a pisos de protecció oficial durant els seus primers 50 anys . Això obligava, d'una banda, al fet que aquells que compressin els immobles no tinguessin una capacitat adquisitiva alta, i per l'altre, evitava que s'especulés amb els habitatges. No podien vendre's ni llogar-se per un preu fixat pel mercat , sinó que havia de tenir-se en compte sempre el preu fixat per l'administració i la capacitat econòmica dels compradors.

La gent jove marxa

En origen, la majoria dels veïns de Badia eren famílies nombroses. Avui, els pares continuen vivint allí, però els fills han marxat. No hi ha oferta de pisos a la ciutat, així que han hagut de buscar habitatge fora. A més, no hi ha treball, no hi ha indústria, i hi ha pocs serveis, per la qual cosa la ciutat no es fa del tot atractiva per a les noves generacions. I aquesta fama de la qual parlàvem, tampoc acompanya.

En ple cinturó metropolità, totes aquestes circumstàncies fan que Badia del Vallès perdi població. Tal com ens comenta l'alcalde, Josep Martínez Vallès, la ciutat és un quilòmetre quadrat que limita amb l'autopista, amb el tren, i amb l'aeròdrom de Sabadell. Per això no pot créixer, i l'única cosa que poden fer és millorar la seva imatge i el seu entorn per a fer-la més atractiva.

Cada vegada més grans, els primers pobladors es reuneixen en el Casal d’Avis i s'apunten a les diverses activitats que allí s'ofereixen: jugar a cartes, a dominó, ballar, tallers i, com no, la petanca.

Aquí ha exercit d'àrbitre durant molt de temps Adolfo Márquez, un ferroviari jubilat aficionat a la màgia. Ell ens ensenya que en Badia, a més del ciment dels edificis, hi ha molts parcs, i coses molt positives, com a grans avingudes amb voreres perquè les persones puguin passejar sense por a ser atropellats.

A Márquez, com l'anomenen tots, li agrada la seva ciutat. I després de preguntar-li si veu una mica de màgia en el canvi que ha sofert la ciutat en aquests 50 anys, afirma: "Sí. Badia té màgia". Tothom el coneix a la ciutat, perquè ell va ser qui va ensenyar a fer els primers passos en el món de la màgia a Antonio Díaz, conegut internacionalment com el Mago Pop. Márquez se sent orgullós que aquell petit Antonio avui hagi arribat tan lluny.