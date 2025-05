Oposició dels sindicats a l'opa del BBVA al Sabadell per les possibles repercussions laborals

La UGT de Catalunya se suma a les veus que s'han manifestat públicament en contra que prosperi l'opa del BBVA al Sabadell. En declaracions al programa 'Aquí parlem' de RTVE, el secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, demana al Govern espanyol que actuï per aturar l'operació i critica l'actuació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que després d'analitzar la situació s'ha mostrat partidària d'autoritzar-la amb algunes condicions.

"Nosaltres no estem d'acord amb la decisió que s'ha pres i volem revertir aquesta situació", assegura Ros, que adverteix que "el sector de la banca és molt perillós a l'hora de fer monopolis i es necessita un control". La UGT confia que Pedro Sánchez faci cas a la crida que l'u de maig va fer la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el sentit de fer descarrilar l'operació perquè seria perjudicial tant per als treballadors del Sabadell com per als seus clients. Segons Ros, "com més pluralitat financera, millor".

Pel que fa a la reducció de la jornada laboral, Camil Ros compara la cautela que alguns sectors expressen sobre aquesta qüestió amb la que s'ha sentit altres cops davant d'altres millores laborals: "s'havia d'acabar el món quan el salari mínim era de 700 euros, i ara el tenim a quasi 1.200 i anem millor". Per Camil Ros, la clau està en l'evolució tecnològica que és el factor que realment ha fet disparar la productivitat, malgrat que la jornada dels treballadors s'ha anat reduint progressivament.