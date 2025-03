Avance de 'La Promesa' del viernes 21 de marzo: Alonso toma la decisión más difícil de su vida

El disparo a Jana ha conmocionado a todo el palacio. Manuel no puede creer lo que ha ocurrido y, tanto él como el resto de ‘La Promesa’, rezan para que el estado de Jana mejore lo antes posible. Por su parte, el sargento Burdina continúa con su investigación, ahora con un hilo del que tirar tras haber recibido el botón que la recién casada guardaba en su mano. ¿Quién ha disparado a Jana? ¿Logrará sobrevivir? Te dejamos un avance del doble capítulo del viernes de 'La Promesa'. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 556 del viernes 21 de marzo Alonso confía ciegamente en las gestiones de Leocadia para salvar el marquesado sin imaginar cuál es el duro requisito que esta le va a exigir. Ramona está convencida de que la desaparición del doctor Gamarra guarda relación con la muerte de Jana y le pide a Curro precaución. Simona se siente impotente ante el despido anunciado por Petra. Lope busca que Ricardo medie por la cocinera y el mayordomo se enfrenta al ama de llaves. Tanto Manuel como María Fernández siguen destrozados por la muerte de Jana. El primero se plantea recuperar sus planes de marchar a Italia, aunque sea solo; la segunda desearía poder abrazarse a Samuel en busca de consuelo. La Promesa: Blanca Palomar regresa para apoyar a Manuel Catalina pide ayuda a Martina para reactivar la economía de La Promesa. La familia recibe el apoyo monetario de Leocadia para subsistir, pero es insostenible en el tiempo y necesitan vender… entre otras cosas, el palacio de Cádiz. Petra reprocha a Santos el haberse puesto en su contra y el lacayo planea con su madre una celebración con Ricardo.

Avance del capítulo 557 del viernes 21 de marzo La llegada de Blanca Palomar ha supuesto un soplo de aire fresco para todos, pero sobre todo para Manuel, que toma una decisión trascendental. Leocadia pide a Ángela que modere su amistad con Curro, lo que deja a la joven descolocada, pues no entiende bien el motivo. Samuel intenta que María Fernández vuelva al refugio. Su negativa lleva a otra de las doncellas a ayudar al sacerdote. Ante la exigencia de la Casa Real, Alonso se ve en la tesitura de tener que tomar la decisión más difícil de su vida. Cruz hace días que no está, pero es algo que Petra no parece haber asumido, y menos cuando es Leocadia quien se impone al ama de llaves: ahora manda ella.

Capítulo 549 del lunes 17 de marzo La promesa La promesa - Temporada 4 - Episodio 549 Burdina descubre de quién es el botón que encontró Manuel en la mano de Jana.... Ver ahora Jana sigue grave, pero el médico, tras examinarla un par de veces, arroja algo de esperanza sobre su estado. El origen de Curro se convierte casi en cuestión de Estado cuando descubren una noticia publicada en el periódico sobre él. Poco es noticia ya para María Fernández, cuyo único consuelo será el encuentro con Samuel cuando el sacerdote vuelve a la Promesa. Vueltas y más vueltas, le han dado Jacobo y Martina al enfado que mantienen. Será la situación de Jana lo que consiga que hagan las paces. Paz es la que parece que Manuel jamás encontrará con sus padres, y más cuando los acuse de ser los culpables indirectos de lo sucedido con Jana. La Promesa: El origen de Curro se convierte casi en cuestión de Estado

Capítulo 550 del martes 18 de marzo La promesa La promesa - Temporada 4 - Episodio 550 El sargento Burdina encierra a Cruz en una habitación de invitados como principal sospechosa del intento de asesinato de Jana.... Ver ahora El sargento Burdina encierra a Cruz en una habitación de invitados como principal sospechosa del intento de asesinato de Jana, mientras registra el palacio en busca del arma del crimen. La marquesa está indignada y no se puede creer que todos la crean sospechosa. Cuando Alonso le cuenta a su hijo que su madre es sospechosa, Manuel no se lo puede creer. La Promesa: Cruz, principal sospechosa del intento de asesinato El Marqués prohíbe al servicio salir del palacio si no es con la autorización de Rómulo y Santos acusa a Petra de que todo ha sido idea suya. El estado de Jana parece mejorar y Manuel accede a descansar un poco. Mientras Curro está cuidándola, le confiesa sus sentimientos por Ángela y Jana parece hacer intentos por despertar.

Capítulo 551 del miércoles 19 de marzo La promesa La promesa - Temporada 4 - Episodio 551 Jana ha recuperado la consciencia brevemente, lo suficiente para levantar los ánimos de toda la familia, que ve posible su recuperación.... Ver ahora Jana ha recuperado la consciencia brevemente, lo suficiente para levantar los ánimos de toda la familia, que ve posible su recuperación. Mientras el servicio reza, Petra arremete de forma bastante violenta contra Jana. Hartos de aguantarla, Santos decide escribir una carta de protesta contra el ama de llaves pero no todos están dispuestos a firmarla. Cruz insiste en su inocencia y confía en que Jana despierte y diga toda la verdad. La Promesa: Jana recupera la consciencia Lorenzo y Alonso defienden como pueden a Cruz frente al sargento Burdina pero un último hallazgo terminará de encajar las piezas de la investigación. María Fernández desea más que nunca el apoyo de Samuel y los dos hacen un esfuerzo inmenso por controlar la atracción que sienten. Los que ya no ocultan su atracción son Curro y Ángela.

Capítulo 552 del miércoles 19 de marzo La promesa La promesa - Temporada 4 - Episodio 552 Cruz sigue asegurando ante su hijo, ante el sargento Burdina y ante cualquiera que le pregunte que ella es inocente.... Ver ahora Petra informa a Cruz de que han encontrado el arma del crimen, Cruz sigue asegurando ante su hijo, ante el sargento Burdina y ante cualquiera que le pregunte que ella es inocente. Teresa le cuenta al sargento Burdina el incidente que se produjo con la marquesa, cuando ella fue a regar la maceta en la que precisamente han encontrado el arma. Rómulo le entrega al marqués la carta en la que sus compañeros se quejan de Petra y este le asegura que se ocupará de este asunto más adelante. El estado de Jana empeora de manera repentina y nadie entiende qué es lo que ha ocurrido. La Promesa: Cruz asegura a Manuel su inocencia

Capítulo 553 del miércoles 19 de marzo La promesa La promesa - Temporada 4 - Episodio 553 Manuel no es capaz de separarse de Jana.... Ver ahora Cuando parecía que todo había quedado en un susto, la situación da un giro de 180 grados: Jana se debate entre la vida y la muerte. Manuel no es capaz de separarse de Jana. Curro, por su parte, está roto de dolor y asegura que no parará hasta encontrar a la persona que ha disparado a su hermana. El destino de Cruz se antoja inevitable ya que todas las pruebas que ha recabado el sargento Burdina apuntan hacia ella. Aun así, la marquesa sostiene ante todos y cada uno de ellos que es inocente. La Promesa: Todas las pruebas apuntan hacia Cruz

Capítulo 554 del jueves 20 de marzo La promesa La promesa - Temporada 4 - Episodio 554 Curro interroga al doctor sobre las incongruencias de la muerte de Jana.... Ver ahora Alonso sigue en estado de shock por la carta que ha recibido de la Casa Real y Leocadia se ofrece a ayudarle, aunque, por el momento no logra demasiado. Petra no quiere que las doncellas acudan al entierro de Jana y parte del personal está dispuesto a ignorar su prohibición a pesar de las consecuencias, pero Catalina se acaba imponiendo. El marqués le dice a su hijo que no pueden enterrar a Jana en el panteón familiar y este acaba aceptando, pero no quiere que su padre o Lorenzo acudan al sepelio. Así sucede y todos se despiden de Jana en una emotiva ceremonia. Ramona le pide a Curro que descubra quién fue el verdadero asesino de Jana y este interroga al doctor. Alguien les espía. La Promesa: La emotiva despedida de Jana