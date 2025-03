La militància d'Esquerra aprova la ponència estratègica

Les bases d'ERC han aprovat aquest dissabte la ponència estratègica del partit amb un 89% dels vots (714 a favor, 26 en contra i 60 en blanc). El text avalat, que modifica les normes internes i el funcionament del partit, preveu reconèixer els corrents interns de Nova Esquerra Nacional, Foc Nou, Àgora Republicana i el Col·lectiu 1 d'Octubre, després que els tres primers col·lectius ho acordessin amb la direcció abans de la celebració del Congrés Nacional.

El redactor de la ponència, Oriol López, assegura que "l'exigència" per constituir aquests corrents serà "alta" i ha fixat un termini de 6 mesos per elaborar un reglament que revisi el comportament dels grups, als quals s'exigirà que agrupin com a mínim un 3% de la militància o també que tinguin membres que representin diversos territoris.

Aposta pel municipalisme i una estricta paritat

Les bases han avalat diferents punts que busquen augmentar la simplicitat i reduir la burocràcia al territori, amb l'objectiu de "reforçar l'activisme i el contacte al carrer". En aquesta línia, el document dona llum verda a diferents aspectes relacionats amb el municipalisme, com la introducció deu noves persones al Consell Nacional procedents dels municipis. Aquestes persones poden ser alcaldes i també regidors, encara que estiguin a l'oposició.

D'altra banda, es canvia el funcionament del Consell Nacional del partit. A partir del pròxim, qui presideixi el Consell Nacional serà escollit, a diferència d’ara, per tota la militància com a sistema per “reforçar la tercera autoritat del partit”. A més a més, a partir d’ara en seran membres nats persones que hagin ostentat càrrecs de màxima representació institucional. Això farà que s'incorporin l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, i els expresidents del Parlament Roger Torrent, Carme Forcadell i Ernest Benach.

El vicesecretari de comunicació, IsaacAlbert, atén els mitjans de comunicació a l'inici del congrés ACN

Pel que fa a l'organització interna, han tirat endavant canvis al procediment que regula les "segones voltes" dels processos congressuals. En concret, el partit vol poder ampliar el nombre màxim de 30 persones de l'executiva nacional en casos de segona volta, i així incloure persones que formin part de les altres candidatures que hagin tret més vots. Aquesta ha estat una de les esmenes transaccionades amb Àgora Republicana, el corrent de Tardà.

D'altra banda, el partit ha acordat introduir dues actualitzacions en cas que aquest sistema es posi en pràctica en futurs congressos. La primera és que si la presidència del partit dimiteix la secretària general convoqui el congrés en un termini màxim de dos mesos. La segona fa referència a que les segones voltes se celebrin una setmana després de la primera jornada electoral per no dilatar excessivament els processos congressuals.

La ponència aprovada preveu que la paritat sigui obligatòria en els equips i en els òrgans de direcció del partit. Això inclou els més alts càrrecs d'ERC, de manera que si el president del partit és un home, la secretària general hagi de ser una dona, o a l'inrevés. Alhora, s’equiparen els procediments interns per casos de possibles delictes sexuals als quals el partit ja fa servir en casos de corrupció.

Pere Aragonès conversa amb Carme Forcadell, sota l'atenta mirada en segon pla d'Oriol Junqueras Quique García (EFE)

Aquest cap de setmana no es vota cap de les esmenes més polèmiques, ja que la candidatura de Nova Esquerra Nacional (NEN) va decidir retirar les que feien referència a la limitació de mandats i a la separació de la responsabilitat institucional i de l'organització de la presidència i la secretaria general del partit.

La candidatura encapçalada per Xavier Godàs i Alba Camps va explicar fa uns dies que la direcció que presideix Oriol Junqueras s'ha "compromès" a celebrar un "debat específic" en aquest mandat per abordar els dos temes amb profunditat. I van afegir que la decisió de retirar-les es deu a la voluntat "d'evitar que un tema tan transcendent com el model de partit no quedi esquitxat per debats personals"..