Sónar+D 2025 es focalitza en la creativitat i la IA

Sónar+D, un subapartat del Sónar cada vegada amb més envergadura i entitat pròpia, es converteix en l'epicentre de les indústries creatives, d'innovació i tecnologia. El programa d'enguany estarà dividit en tres grans àmbits: IA, indústries creatives i mons per venir. L'objectiu és "inspirar, formar i connectar creadores i professionals", ha assegurat aquest dimarts el codirector i cofundador del Sónar, Enric Palau.

En la secció 'IA + creativitat', el Sónar+D acollirà la trobada europea 'Introducing AI & Music', impulsada per S+T+ARTS, sobre música i IA; també la tercera edició del +RAIN Film Festival, de cine i IA, coproduït per la UPF, així com el nou show de Maria Arnal, 'Ama', i la fusió entre IA i músiques tradicionals no occidentals de la mà del tailandès Yaboihanoi. El Sónar+D se celebrarà del 12 al 14 de juny al Palau de Congressos de Fira Montjuïc.

En 'Imaginant el futur de les indústries creatives', el festival inclourà fòrums, xerrades i diàlegs sobre arts digitals, màrqueting, cultura digital i multidisciplinarietat digital, entre d'altres; a sobre un dels plats forts serà una rèplica de l'absis de Sant Climent de Taüll amb una reinterpretació feta per quatre artistes digitals i amb la música de les Tarta Relena.

En el tercer eix, 'Mons per venir', la programació del Sónar+D acollirà la performance 'Synapticon' de l'artista experimental Albert.Data, que mostra en temps real la seva activitat cerebral mitjançant interfícies cervell-ordinador; així com pràctiques escèniques amb computació quàntica presentada per la doctora en ciència quàntica, Libby Heaney, i, entre d'altres, l'artista digital Danielle Braithwaite-Shirley proposarà una sessió interactiva a mig camí entre el videojoc i la performance denominada 'We can't pretend anymore'.