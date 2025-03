La Fiscalia demana aplicar l'amnistia a Puigdemont i la seva defensa diu que la competència no és del Suprem, sinó del TSJC

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que aplicació l'amnistia a l'expresident català Carles Puigdemont en manifestar que "no es van emprar fons europeus" ni va haver-hi enriquiment personal, com sosté el jutge Pablo Llarena, mentre que el seu defensa ha insistit que l'Alt Tribunal no és l'òrgan competent per a aplicar-li la llei, sinó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que és diputat del Parlament català.

Ha estat en una vista pública en el Tribunal Suprem per a revisar els recursos de l'expresident català i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig contra la decisió de Llarena que va rebutjar perdonar-los el delicte de malversació i va acordar mantenir vigents les ordres nacionals de detenció que pesen contra ells. A aquesta tesi s'han sumat també l'Advocacia de l'Estat i els lletrats dels processaments.

La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat defensen que Puigdemont, Puig i Comín són amnistiables perquè no hi va haver enriquiment personal en l'1-O

La tinenta fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, ha demanat estimar els recursos. Segons la seva opinió, "dir que els actes van ser conduïts a obtenir un benefici patrimonial és si més no sorprenent" perquè "ningú va dir que fos encaminat" a això.

A més, en contra del criteri del jutge i de la Sala, "no han estat emprats fons europeus de la UE" i "no s'ha produït cap minvament en el pressupost europeu", que era un altre dels arguments per a no aplicar l'amnistia als líders del 'procés', ja que "els fons pertanyien exclusivament a la Generalitat i això està acreditat".

En la mateixa línia s'ha pronunciat l'Advocacia de l'Estat, qui també ha defensat que cal aplicar l'amnistia perquè no hi ha benefici personal de caràcter patrimonial.

La defensa insisteix que el TS no és competent

Per part seva, l'advocat de Carles Puigdemont i Toni Comín, Gonzalo Boye, ha defensat en la vista que el Suprem no és competent per a aplicar la llei d'amnistia als processaments del 'procés', ja que en l'actualitat l'expresident no és eurodiputat i a l'exconseller no se'l reconeix tal condició. "Aquesta facultat i deure d'aplicació de la llei correspon al TSJ de Catalunya i no a la Sala Segona del Suprem, (...) perquè Puigdemont va ser elegit diputat de Catalunya", ha sostingut.

Al fil, el lletrat ha assenyalat que "a hores d'ara no és necessari entrar en un gran debat sobre l'aplicació o inaplicació de la llei d'amnistia". "Podem acollir-nos al vot particular d'Ana Ferrer, que explica per què aquesta llei ha de ser aplicada", ha afegit. Amb tot, ha incidit en què qualsevol decisió que adopti el Suprem "comportaria la vulneració del jutge preestablert per la llei", perquè hauria de pronunciar-se el TSJ català.

En la sessió també ha estat present, l'acusació popular exercida per Vox. Per a la lletrada de la formació de Santiago Abascal, Marta Castro, va haver-hi "finançament il·legal" perquè, ha defensat, "no es poden utilitzar fons públics amb finalitats polítics il·lícits".