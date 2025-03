Sense sostre, amb dicapacitat i víctima d'agressions a un alberg de Mataró

Sobreviure al carrer és extremadament difícil, però encara ho és més si ets dona. A les diverses vulnerabilitats s’hi afegeix el perill de violència sexual. Això és el que denuncia una dona sense sostre amb una discapacitat del 75%, que ha patit diverses agressions a Can Solaret, un alberg de Mataró, gestionat per Creu Roja.

“🚨 Investiguen les agressions sexuals a una dona sense sostre amb discapacitat del 75% a un alberg de Mataró | @RTVECatalunya pic.twitter.com/3Rmimw9TIF“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 9, 2025

La víctima ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra que investiguen el cas. Les agressions haurien tingut lloc el febrer de 2024, però la dona no va poder explicar-ho abans perquè es trobava en estat de xoc. “No ho vaig denunciar abans perquè estava molt malament. Tinc molta por”, relata en la denúncia presentada a comissaria. De moment, no hi ha detencions.

L’Ajuntament de Mataró s'ha oferit a col·laborar en la investigació. "Estem en contacte permanent amb el gestor de l'espai per intentar esbrinar què ha passat", assegura la tinent d'alcalde de Ciutat Inclusiva, Laura Seijo, que ha dit no van tenir coneixement dels actes fins a la denúncia. El consistori ha expressat el seu rebuig a qualsevol forma de violència contra les dones.

Treballadors del centre coneixien els fets La víctima va ingressar al centre d’acollida municipal a finals de 2023, després de patir un ictus. En arribar a l’alberg, explica, “no podia caminar ni parlar”, i va haver de reaprendre a fer-ho. Les primeres setmanes es va sentir bé i s'anava recuperant a poc a poc, però la situació va canviar dos mesos després. El dia de la primera agressió, un altre usuari del centre l’hauria esperat a l’entrada de l’edifici i la va convèncer per acompanyar-lo a una zona boscosa. Allà, diu, la va obligar a practicar-li una fel·lació. Poques setmanes després, la situació es va repetir. 02.00 min Dones sense sostre i víctimes de violències de gènere Segons la víctima, almenys dues treballadores del centre haurien presenciat les agressions des de les finestres de la cuina i no haurien fet res, ni tan sols denunciar-ho al centre.“No em van ajudar”, es lamenta. Després d’aquests episodis, va decidir marxar de l’alberg: “Tinc pànic de tornar-hi, prefereixo viure a la furgoneta”.