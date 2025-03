Els carrers de Barcelona es tenyeixen de lila amb motiu del 8M

Samarretes liles tornen a vestir els carrers barcelonins, acompanyades de pancartes i consignes per celebrar i reivindicar el Dia de les Dones, en una tarda amb milers d'assistents que han exigit posar fi a les desigualtats de gènere.

Enguany, han concorregut dues mobilitzacions a la vegada per diferències d'opinions: la convocatòria oficial de l'Assemblea 8-M ha posat un focus especial en les cures, tot i mantenir altres reivindicacions feministes, i el Moviment Feminista de Barcelona ha defensat l'abolició de la prostitució i l'eliminació de la llei trans.

Segons l'organitzadora, la manifestació general ha congregat 250.000 persones i, segons la Guàrdia Urbana, 25.000. A la marxa més petita, calculen, n'han assistit unes 400, tot i que l'entitat convocant assegura que l'han seguit al voltant de 3.000.

Entre els participants, han estat diferents representants polítics de Comuns, la Cup, Junts, ERC i el PSC, reivindicant la lluita per la igualtat.

Corresponsabilitat en les cures La cura ha estat la base de la protesta d'aquest 2025. La reivindicació ha denunciat la precarització del sector i reclama una corresponsabilitat social i institucional més gran. El lema ha estat 'Les cures sostenen la vida' i s'han vist cartells amb missatges com 'Cures explotades, mares revoltades', Treball de la llar, explotació laboral' o 'Tinc cura de casa meva i estic molt mal pagada'.



Milers de persones participen en la manifestació des de plaça Universitat fins a Arc de Triomf

Enguany, s'han dividit en nou blocs entre dones, lesbianes i trans vinculades a les cures, migrades, de comunitats en conflicte i d'organitzacions feministes i també han deixat lloc als càntics de cada any: 'Visca la lluita feminista', 'Igualtat', 'L'estigma mata', 'El feminisme és la idea radical que les dones som persones' o 'El meu cos no demana la teva opinió'. També han participat sectors no mixtes. La manifestació oficial del 8M a Barcelona, en imatges 9 Fotos 1 / 9

La jornada ha donat de si, amb diverses batucades i castells. Tot plegat acompanyat, d'una selecció musical especialment escollida per l’ocasió amb temes com ‘Mamá’ de Rigoberta Bandini. A més a més, durant la tarda, s’han sentit missatges reclamant la pau a Gaza i en suport de les dones de la Franja i les del Líban.

Marxa radical contra la prostitució i la llei trans Per primera vegada a Barcelona s'ha fet una mobilització simultània. Amb molta menys concentració de gent, però que ha arrencat a la mateixa hora, i des de ben a prop de l'altra, tot i que no han arribat a creuar-se en cap moment.



El col·lectiu es defineix com a feminista radical i defensen l'abolició de la prostitució i de la llei trans



Un col·lectiu de dones que s'ha definit com a feminista radical i han defensat una posició abolicionista de la prostitució i crítica amb la llei trans. Entre altres, s'han fet càntics contra les persones transgènere amb crides com "ser una dona no és un sentiment" o "les dones no tenim penis".

Per on han passat? La manifestació general ha arrencat a la plaça Universitat, ha seguit per Gran Via, ha baixat per passeig de Gràcia fins a la ronda de Sant Pere, on ha girat cap a passeig Sant Joan i fins a, l'última parada, a Arc de Triomf. Un cop aquí, s'ha fet un acte de cloenda i s'ha llegit el manifest. La protesta alternativa, en canvi, ha començat ben a prop, a plaça Catalunya, ha agafat el carrer de Fontanella fins a Via Laietana, s'ha desviat per Jaume I i ha finalitzat a la plaça Sant Jaume, per fer també la lectura del manifest.

Suport dels partits polítics A la mobilització s'han unit diverses figures polítiques per demanar plantar cara al masclisme. Contra el discurs reaccionari ha parlat la portaveu de la CUP, Su Moreno, qui ha assegurat que, tot i aquests, el moviment feminista "seguirà endavant". Per la seva banda, la secretària general adjunta d'ERC, Ares Tubau, ha assenyalat que "els drets de les dones estan amenaçats" per una extrema dreta "que va sense careta". Mentre que Lluïsa Moret, portaveu del PSC, ha animat a seguir implementant polítiques feministes.



Ares Tubau: "El feminisme serà sempre qui planta cara al feixisme"

Des de Junts la secretària d'Organització, Judith Toronjo, ha alertat sobre l'existència d'un "context global amb discursos d'odi" que qüestionen "la defensa de drets, la igualtat i els drets humans" i ha posat les diferències salarials com a exemple de la feina que encara queda per fer. La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach ha advertit que els drets de les dones "no poden retrocedir ni un mil·límetre" i ha demanat "consolidar" els avenços del feminisme prenent mesures com la inclusió del dret a l'avortament a la Constitució, com ja s'ha fet a França.



Jéssica Albiach: "Invertir en vida és invertir en serveis públics, política de cures i habitatge"