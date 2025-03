Â¿Por quÃ© Rosa LÃ³pez compra ratones de laboratorio para su casa? | La Revuelta, ProgramaÂ completo

Atacada de los nervios, con el corazón acelerado y “living a celebration, más que nunca”. Así entraba Rosa López a su entrevista con David Broncano en La Revuelta, encantada con su presencia en un programa que sigue con frecuencia. Y es que, aunque llegó a ser una de las artistas más populares en nuestro país, “ha llovido mucho de aquello” y tiene “un trauma con los focos, cuando me entrevistaban me ponía muy nerviosa”, ha comentado.

La banda murciana Viva Suecia ha puesto el cierre al programa interpretando en directo su canción "Dolor y gloria" y anunciando en primicia la fecha de su único concierto propio en 2025, más allá de festivales.

El zoológico personal de Rosa López

A punto de publicar su nuevo disco, 12 diamantes negros, Rosa López es ahora una artista independiente que ha conocido todos los escalafones del mundo de la música, desde sus adolescencia cantando en eventos y fiestas hasta sentirse “arropadita” por las grandes compañías y, ahora, tener que editar su propio material. Quizá por ello valora tan positivamente la oportunidad que La Revuelta brinda a los artistas y sus actuaciones en directo, como aquella histórica de Amaia con “Tengo un pensamiento”.

La última canción que ha publicado Rosa López, y que ha interpretado en vivo en La Revuelta, se llama “Lolamento” y es un recuerdo a su perra Lola, que falleció recientemente tras 16 años de vida. Y es que la artista granadina tiene un vínculo tan intenso con sus animales que no ha podido contener la emoción al hablar de ella. De hecho, ha explicado a David Broncano que tiene seis perros, todos ellos rescatados, cuatro agapornis, una paloma, ha llegado a criar gallinas y tiene, incluso, cuatro ratones de laboratorio: "Valen tres euros cada uno y los crían para dar de comer, pues así los salvo", ha justificado.

Todo ello junto a su novio Iñaki, un agente de Policía de Leganés con el que lleva seis años y al que conoció en un concierto de Marta Sánchez. Ante el tumulto que se formó al ver salir juntas a las dos artistas, las fuerzas de seguridad tuvieron que poner orden y fue así como entablaron su primera conversación. “Le dije: perdona, que me acabo de tomar un salmorejo, y él me dijo: me encanta el ajo”. Ternura, naturalidad y desparpajo, Rosa de España.