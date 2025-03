El Mobile tanca amb 109.000 assistents en una setmana plena d'IA i innovació

Les xifres d'assistència de l'edició 2025 del Mobile World Congress (MWC) tornen a confirmar que el Mobile és una fira que interessa al món. Aquest dijous el recinte Gran Via de Fira de Barcelona on s'ha celebrat des de dilluns ha acollit un total de 109.000 assistents, un 7,9% més que els 101.000 de l'any passat, informa GSMA en un comunicat.

El director general de GSMA, Mats Granryd, ha apuntat que el MWC d'enguany "ha estat realment innovador", i s'ha mostrat orgullós del seu treball al capdavant de l'empresa, que deixarà enguany i serà substituït per Vivek Badrinath.

El 4 Years From Now (4YFN) situal al Hall 8 ha acollit a més de 1.000 empreses emergents expositores, prop de 380 ponents i més de 900 inversors. I la primera edició del Talent Arena, per part seva, ha acollit a més de 20.000 assistents en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, dels quals 53% van ser professionals sènior i un 47% estudiants i joves professionals.

El CEO de GSMA, John Hoffman, ha assegurat que enguany s'ha vist "amb claredat la velocitat amb la qual la tecnologia està remodelant el món" i ha dit que els debats celebrats marcaran la pauta per a l'any vinent, que se celebrarà entre el 2 i el 5 de març de 2026.

D'altra banda, el director de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, admet que el MWC25 està quasi al límit: "Està a uns nivells que mai podíem imaginar. Estem en números molt grans".

Serrallonga considera que el MWC actua com accelerador del sector: "Per Catalunya i les empreses catalanes és un privilegi". En l'edició d'enguany, la intel·ligència artificial ha marcat el ritme. Moltes de les innovacions presentades han girat al voltant d’aquesta tecnologia o la fan servir com a base. Ara bé, alguns rètols del que vindrà ja s'han deixat veure en alguns expositors. Què s'espera del MWC del 2026?

Adeu, IA Generativa, hola, IA agentiva Un dels primers conceptes que s'ha pogut veure al MWC és la IA agentiva destaca per la seva autonomia en la presa de decisions. "És un tipus d'intel·ligència artificial que es basa en el desenvolupament d'uns elements de suport que es coneixen amb el nom d'agents. Són capaços de programar, executar accions de forma autònoma, és a dir, minimitzant o sense la intervenció humana. A més a més, tenen la capacitat d'entendre el context en el qual han de prendre aquestes decisions i, per tant, saben reaccionar davant escenaris amb els quals no han estat entrenats prèviament", explica Joan Mas, director científic de Tecnologies Digitals d'Eurecat. A diferència de la intel·ligència artificial generativa, la que es fa servir i s'ha popularitzat amb ChatGP, Mas detalla que "la generativa està basada en aquests models de llenguatge grans i amb uns algoritmes d'aprenentatge profund complexos. És capaç de generar nous continguts, nous continguts que poden ser text, pot ser veu, pot ser imatges, fins i tot també la IA generativa permet generar codi nou". 00.59 min La intel·ligència artificial del futur: què és la IA agentiva? La IA agentiva aprèn de la generativa i n’aprofita els avantatges per entendre millor el context en què opera. Un exemple pràctic seria organitzar un viatge de negocis sencer només donant una instrucció al dispositiu. Honor ja ha mostrat un dispositiu que inclou aquest tipus d'IA dins del seu pla estratègic HONOR ALPHABET. També ho ha fet Intel, mostrant com a través dels seus processadors la IA treballa al dispositiu, a l'Edge o al núvol. És, segons els experts, una tecnologia que pot ser tan revolucionària com ho van ser les primeres IA. Ara bé, caldrà veure, fins a quin punt es controla el seu ús i si pot representar un risc, a més a més, per desenvolupar-la els experts asseguren que es necessiten xips i millores en la connectivitat 5G.