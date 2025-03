El minimalisme tecnològic també té cabuda en el Mobile World Congress

Enmig del bullici dels assistents i l'allau de presentacions d'infinites aplicacions de la IA en els dispositius, en el Mobile World Congress també hi ha espai, encara que més reduït, per als qui aposten per la contenció tecnològica.

Mentre més de 2.700 expositors exhibeixen les últimes novetats en intel·ligència artificial i telèfons intel·ligents cada vegada més potents, només un grapat de marques ha decidit nedar a contracorrent. Entre elles, destaquen Nothing, Mudita i Punkt. Tres marques amb enfocaments diferents que defugen de la definició de “dump mobile” (o mòbil ximple), però un mateix objectiu: redefinir la nostra relació amb la tecnologia.

Mudita: benestar digital i desconnexió conscient L'empresa Mudita porta el minimalisme a un nivell més extrem. Igual que el seu estand: sense decoracions, ni objectes accessoris, tan sols damunt d'una taula alta, tres models del telèfon que presenten. Es tracta de l'últim model que han llançat durant l'equador de la celebració d'aquest congrés: el seu nou Mudita Kompakt, desenvolupat per aquesta companyia polonesa, és un dispositiu dissenyat explícitament per a ajudar els usuaris a mantenir una relació més saludable amb la tecnologia. Sense navegador, sense accés a xarxes socials i amb una bateria que pot durar fins a 12 dies, el Kompakt aspira a ser un refugi digital en un món hiperconnectat. "Volem ajudar la gent a desprendre's del seu telèfon intel·ligent convencional, però sense deixar-los aïllats", explica Sharaz Tahir, responsable de creixement i relacions públiques de Mudita. De fet, no només advoca per la desconnexió, sinó que incorpora mesures de privacitat en el mateix dispositiu que desactiven per complet càmeres, micròfons i connectivitat mòbil amb només amb prémer un botó físic que té en un lateral. El telèfon inclou funcions bàsiques com a calendari, notes, mapes, una càmera i un temporitzador de meditació, però l'usuari pot decidir decideix quines aplicacions essencials (tan sols WhatsApp, Uber o Spotify després de la petició dels usuaris) vol afegir manualment mitjançant descàrregues externes. La pantalla és totalment tàctil, en blanc i negre, que recorda a les versions primigènies dels llibres electrònics, i el programari molt senzill. El perfil d'usuari de Mudita és divers, però sempre amb un fil conductor: la preocupació pel benestar digital. "Ens dirigim a persones que volen cuidar la seva salut mental, a pares que busquen un primer telèfon segur per als seus fills, a persones majors preocupades per estafes...", detalla Tahir. El seu principal mercat es troba als Estats Units i a Europa. “És fantàstic ser aquí”, admet Tahir des del seu expositor mig amagat sota unes escales d'accés al pavelló 6 que ha estat tremendament difícil de trobar. “És genial ser una mica diferent de tots els que estan en el camp. Avui es tracta molt d'IA i expansions i tot això…En definitiva, tots els telèfons intel·ligents són molt similars en disseny, aparença i funció perquè estem aconseguint uns certs límits del que podem posar en un dispositiu petit. I estem contents de no haver de perseguir això”. Malgrat no haver de competir amb ells, també admeten tenir la seva pròpia competència. “Es tracta d'empreses que també s'ocupen de l'aspecte conscient. Per això els donem la benvinguda. Pensem que mentre ens ajudi com a humanitat, estarem bé”, admet Tahir amb un somriure d'orella a orella.

Punkt: minimalisme de disseny i vida analògica En un racó del pavelló de Suïssa en el Hall 7 de la fira, la proposta de Punkt també renega de la hiperconnectivitat, encara que amb un enfocament propi. El Punkt MP02, el seu model més recent llançat en 2018, evita l'etiqueta de "dumb phone", i prefereix presentar-se com un "telèfon intel·ligent minimalista". La seva filosofia no és tant oferir una desconnexió total, com permetre que l'usuari controli quan i com es connecta. Federica Spina, responsable de màrqueting de Punkt, resumeix així la seva essència: "No és només tot allò que el telèfon pot fer, sinó el que no fa, la qual cosa el fa especial". Sense càmera ni mapes, però amb possibilitat de compartir internet i utilitzar Signal com a única app de missatgeria, el MP02 aposta per un disseny cuidat, obra de Jasper Morrison, i per la privacitat com a valor diferencial. L'empresa suïssa Prunkt prefereix presentar-se com un "telèfon intel·ligent minimalista" El mòbil té una pantalla petita monocroma en la part superior i un teclat tàctil amb més tecles dels telèfons antics. La seva interfície és encara més senzilla que l'anterior i només està disponible en tres colors, blanc, blau i negre. El públic de Punkt és ampli: des d'adolescents saturats de pantalles de la GenZ, fins a professionals que busquen desconnectar el cap de setmana, passant per puristes de la privacitat i el benestar digital. "Els directius i gerents tenen molts correus electrònics i notificacions constants i ens envien missatges. Després, el cap de setmana, només volen desconnectar-se", destaca Spina. De fet, assegura que des que va obrir les portes el Mobile dilluns passat s'han acostat usuaris del seu telèfon: “Em va sorprendre molt que vinguessin 5 o 6 persones que ja tenien els nostres telèfons. Sincerament, em va impressionar perquè en la indústria tecnològica és un nínxol bastant gran”. Punkt ha experimentat un auge d'interès en l'últim any, en paral·lel al creixent debat sobre l'impacte dels telèfons intel·ligents en la salut mental.