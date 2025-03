NIA tiene una queja sobre el Festival Viña del Mar y la confiesa en La Revuelta

No es habitual que un entrevistado repita visita al programa y, de hecho, NIA se ha convertido en la primera invitada que se sienta por segunda vez en el sofá de La Revuelta. Pero la ocasión lo merece, y es que la artista canaria hizo una promesa a David Broncano y había que hacerla realidad. Tras ganar la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2025 con su canción “Caminito de lamento”, NIA ha cumplido con lo prometido y ha regresado al programa en pijama y trofeo en mano.

“En febrero voy a Chile al Viña del Mar, si me vuelvo con la Gaviota de Plata me vuelves a invitar y te la traigo”, prometió la cantante en su primera visita a La Revuelta. Dicho y hecho, NIA ha reaparecido para comentar su experiencia en el certamen, incluido un detalle que no le gustó, y cantar un fragmento de su nueva canción, “Como dolió”, no sin antes agradecer al Carnaval de Las Palmas que le hayan permitido tomarse el día para cumplir con su promesa.

El reproche de NIA sobre Viña del Mar Prometió volver en pijama si ganaba la Gaviota de Plata y lo ha hecho, coincidiendo con su amiga Eva Soriano, con un pijama recién comprado porque “los míos ya están con pelotillas”, y trayendo el trofeo real y una réplica. Aunque ha comentado que la exigencia del público es muy alta, MIA ha agradecido el apoyo recibido por parte de los espectadores presentes en el festival al conocer que, en la segunda ronda, el jurado le había dado una puntuación más baja. Sin embargo, su queja sobre el certamen iba en otra dirección, y es que “cada vez que hablaban de España lo hacían como si fuésemos subnormales”, ha comentado entre risas. “Yo no pronuncio las eses” por el acento canario, pero “es que siempre decían Esssspaña” y el “topicazo del olé”, ha recordado. En cualquier caso, la experiencia ha sido muy gratificante y positiva para la artista insular. 02.34 min La Revuelta | NIA canta 'Como dolía' en pijama