Lliçons de la COVID-19: estem preparats per a una nova pandèmia?

Per poder gestionar la pandèmia de la COVID-19 calia conèixer a contrarellotge a aquest nou coronavirus: com es transmetia, la capacitat de contagi i quins fàrmacs eren efectius. La pregunta 5 anys després és: estem preparats per a una nova pandèmia?

El subdirector general de Vigilància i resposta a emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), Jacobo Mendioroz, assegura que es fa una vigilància contínua i que estem més preparats i es podria donar una resposta més àgil. "El coronavirus en concret va ser un virus que tenia una sèrie de característiques que el fèiem més perillós del que podia semblar", i diu que va haver de prendre decisions gens fàcils, com les mesures de restricció basades en les dades que obtenien tant Salut Pública com el món científic.

Una altra de les organitzacions que van fer mans i mànigues en vigilar l’evolució del virus va ser el BIOCOM-SC de la UPC, que des d’aleshores fan prediccions de l’evolució del virus. "Nosaltres podíem analitzar les dades i fer prediccions", assegura en Dani. "Nosaltres intentàvem ser molt neutres perquè la nostra funció no era de dir què s'ha de fer", explica.

La Núria Izquierdo, investigadora de l’IrsiCaixa, creu que va ser "un moment molt intens perquè evidentment no vam estar confinats treballant des del minut zero buscant antivirals dia i nit en el laboratori".

Un bagatge que, ara, serveix per a la vigilància dels virus actuals, però també per les pandèmies, que asseguren, vindran. "Tota la feina que es va fer a nivell de vigilància i predicció de la covid són eines que ens ha quedat pel que és la vigilància de les epidèmies estacionals", assegura la investigadora del BIOCOMSC, Clara Prats.

I en això també és fonamental que continuï la col·laboració medico-científica. "Crec que això és un aprenentatge bonic de la pandèmia, jo crec que des de disciplines diferents al final, tots teníem un objectiu comú molt evident en aquell moment no?", recorda Prats.

Això sí, els científics alerten que perquè tots aquests avenços com quedin en paper mullat cal invertir en recerca.