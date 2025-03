Enterrar bitllets, una pràctica habitual: com podem protegir-los?

Enterrar bitllets és una pràctica habitual. Recentment, els mitjans han fet ressò que Portugal, per exemple, en reposa 316.000, malmesos en l'última dècada per culpa d'aquesta praxi. En total, els portuguesos han desenterrat 14 milions d'euros deteriorats, molls o cremats. El Banc de Portugal ha hagut de bescanviar-los.

Cada vegada més gent considera que per protegir els diners la millor opció és dipositar-los sota terra, però el problema d'enterrar-los és l'estat en el qual queden. Quina és la millor opció per guardar-los? Hi ha alguna manera per fer-ho i que no quedin malmesos? El museòleg Damià Amorós ho explica a 'L'Altaveu'.

Els diners en negre, una tradició “Tothom sap que a casa els avis hi havia una rajola que fluixejava“ Amorós explica que a Portugal s'enterren els diners "per estar fora del sistema, per no estar pendents dels bancs". L'historiador considera que pot haver-hi una tradició lligada als impostos i a la tributació, que també existeix aquí a Espanya. "Tothom sap que a casa els avis hi havia una rajola que fluixejava, o coneix aquella famosa notícia que surt de tant en tant on troben un matalàs ple de feixos de bitllets", diu l'expert, referint-se al fet que molta gent té una part dels seus diners en negre.

Com no guardar els bitllets Damià Amorós afirma que l'enterrament de bitllets és una bona forma de conservar els diners sempre que es faci correctament. L'especialista diu que hi ha diverses maneres de fer-ho. A Portugal, per exemple, els emboliquen incorrectament com si fos un entrepà per esmorzar. Amb paper d'alumini o paper film, agafen el feix i, protegit com si fos menjar, l'enterren. El museòleg no recomana aquesta pràctica per la humitat, la terra i el seu pes, que provocaran la degradació dels diners: "Si el formatge a la nevera amb paper de plata dura com a molt una setmana, imagina't diners sota terra durant deu anys", opina l'historiador. L'historiador Damià Amorós sosté els feixos de bitllets envasats al buit.