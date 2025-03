Els catalans llancen prou menjar per alimentar 274.948 persones a l'any

Els aliments passen diverses etapes del camp fins que finalment arriben als plats de llars i restaurants. De tot el que es produeix, s'acaba descartant una part per no complir els estàndards estètics, per la forma, el color o les pigues. En altres ocasions, van a l'abocador per caigudes de preus o per excedents de producció.

A Europa, al voltant del 50% de les fruites i hortalisses es queden pel camí. De fet, cada català malbarata 21,5 quilos cada any, amb una mitjana de tres habitants per llar, i això suposa un total de 173,96 milers de tones.

Per primer cop, el Departament d'Agricultura ha analitzat el malbaratament alimentari a través de les restes de brossa orgànica de més de mig miler de domicilis. Amb tot el que llancem es podrien alimentar 274.948 persones, el que cobriria les necessitats del 14% de la població en risc de pobresa.

El conseller, Òscar Ordeig, destaca que la clau és conscienciar la població: s'ha de comprar a allò que realment es menjarà. A més a més, ha recordat que cada quilo de menjar que es llença requereix prèviament un gran consum d’aigua i energia. "És una feina de tothom, cal pedagogia a les llars i a tota la cadena de valor", afirma. D'altra banda, assegura que el Departament està treballant en un pla contra el malbaratament, previst d'aquí a un any.

El conseller ha fet les declaracions en el marc de la inauguració de im-perfect, un nou centre de la Fundació Espigoladors al Prat de Llobregat on es reaprofiten molts productes.