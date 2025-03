La microbiota intestinal: un aliat clau per a tenir una bona salut física i mental

En els darrers anys, s’han publicat nombrosos estudis que vinculen el bon estat de la microbiota amb la salut física i mental. Aquest ecosistema, format per trilions de microorganismes com bacteris, virus i fongs que resideixen principalment a l’intestí, té un paper fonamental en processos essencials com la digestió, la immunitat i fins i tot la regulació de l’estat d’ànim.

L'alimentació i l'eix intestí-cervell La microbiota és única en cada persona, ja que la seva composició està influenciada per factors com la genètica, l’alimentació, l’estil de vida i l’ús d’antibiòtics. Malgrat aquesta diversitat, els experts coincideixen a destacar la importància de la seva funció en la salut global. Al programa ‘Mapes Mentals’, l’especialista en aparell digestiu de l'Hospital de Bellvitge, Claudia Arajol, afirma que hi ha una "comunicació bidireccional entre la microbiota intestinal i el cervell, coneguda com a eix intestí-cervell". És a través d'aquesta interacció que la microbiota pot influir en aspectes com l'estat d'ànim, el comportament i la resposta a l'estrès. A la unitat on treballa la Dra. Arajol són pioners en la realització de trasplantament de microbiota fecal per a pacients que pateixen alteracions severes de la microbiota a causa de llargs tractaments mèdics amb antibiòtics. Aquest procediment es realitza amb donants de femta que gaudeixen d'una microbiota sana, és a dir, que porten una dieta i un estil de vida saludables, que no tenen malalties ni hàbits tòxics. La microbiota es transfereix a un receptor, amb l’objectiu de restablir l’equilibri microbià i millorar la salut del pacient. Els resultats obtinguts fins ara són prometedors, ja que s’ha observat una millora significativa en la flora intestinal dels pacients i, per extensió, en la seva qualitat de vida.