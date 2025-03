Junts decideix aquest dilluns el futur de la qüestió de confiança a Sánchez

La direcció de Junts es reuneix aquest dilluns amb la petició a sobre de la taula de retirar la proposició no de llei (PNL) sobre la qüestió de confiança a la qual vol que se sotmeti Pedro Sánchez. La demanda l'ha feta el mediador internacional entre Junts i el PSOE. En un comunicat emès després de la trobada de les parts divendres a Suïssa, Francisco Galindo Vélez demana al partit de Carles Puigdemont que retiri la PNL davant l'escenari que s’obre en les pròximes setmanes, amb els temes "més sensibles" treballats fins ara.

"Una ruptura de l’espai significaria un retrocés difícil de superar, que frenaria avenços que la meva funció de verificador m’impedeix de revelar, però no de conèixer", detalla l'escrit de Galindo Vélez signat des de Cartagena d'Índies aquest dissabte en català i castellà.

En el mateix text, el mediador reconeix que "no s’han materialitzat alguns dels punts en què hi ha acord polític entre les dues parts", però al mateix temps constata "avenços significatius" i "esforços mutus", malgrat les "diferències". En aquest sentit, i en referència a la PNL que s'ha de debatre dimarts al Congrés dels Diputat, diu que és "conscient de la transcendència política que pot comportar l’aprovació d’aquesta iniciativa parlamentària pel procés de negociació".

El comunicat del diplomàtic salvadoreny arriba després de la dotzena reunió de l'espai de negociació i mediació entre el PSOE i Junts, celebrada divendres a Suïssa i on el mediador va participar-hi presencialment.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha enviat un missatge als membres de la direcció executiva nacional aquest diumenge al matí assegurant que "el tema és prou transcendent i es mereix fer-ne un debat rigorós i a partir del mateix decidir". La formació reclama als dirigents mantenir el silenci tant a les xarxes com als mitjans de comunicació i evitar fer pronunciaments individuals fins que el partit prengui una decisió ferma.

Pressió socialista

El PSOE confia que Junts recapaciti i acabi retirant la PNL. Si més no, a les últimes hores s'han multiplicat les peticions als juntaires en aquest sentit. Un dels més explícits ha estat l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que ha deixat clar que el PSOE "vol evitar ruptures". En declaracions als mitjans des del congrés del PSOE a Castella i Lleó, Zapatero ha assenyalat que "la confiança, quan es deteriora, s’ha de recuperar amb esforç", i s'ha mostrat convençut que el secretari d'organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, "està impulsant el compliment de tots els acords entre PSOE i Junts".

Zapatero ha admès que "hem estat en una situació de deteriorament de la confiança per part de Junts per alguns aspectes importants en el compliment dels acords", però ha remarcat que els socialistes tractaran "d'evitar la ruptura perquè crec que això és bo i ens permet anar avançant acord a acord".

L'expresident del govern espanyol recomana "discreció" en les negociacions i ha agraït d'antuvi la "predisposició" de Junts "tot i les dificultats". "Tots els millors productes de la història són fruit de l’acord", ha apuntat, i ha dit que "negociar i acordar és essencial".