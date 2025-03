Un estudi mostra que l'habitatge cooperatiu millora la salut dels seus residents

L'habitatge és un factor clau per a la salut. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que demostra que l'habitatge cooperatiu té efectes positius en la salut física, mental i comunitària.

Així ho indica l'informe "Habitatge cooperatiu i salut" realitzat per l'Agència, on hi han participat 13 cooperatives i més de 280 persones. Les dades s'han recollit a través d'entrevistes personals i grupals, així com enquestes realitzades abans i després d'entrar a viure en un immoble en règim cooperatiu.

Menys estrès i sensació de solitud Entre els beneficis identificats pels cooperativistes, en destaquen la seguretat residencial i econòmica. En un habitatge cooperatiu, els residents solen pagar quotes mensuals inferiors als preus del lloguer, a banda que els seus contractes també tenen una durada molt més llarga. La vida en comunitat, el suport mutu o l'augment de vincles amb els seus veïns són altres elements que detecten com a positius, gràcies a la governança conjunta de l'immoble i que sovint disposen de zones comunes. Aquestes sensacions s'acompanyen, segons l'estudi, en sentiments de confiança, felicitat i pertinença. 01.25 min Els habitatges cooperatius contribueixen a la millora del benestar emocional En termes de salut mental i emocional, les millores observades consistirien en una reducció de l'estrès, l'ansietat i la sensació de solitud; elements que s'associen a la inseguretat econòmica i residencial o a la manca de suport social. Pels cooperativistes, aquest benestar es reflecteix en una millora de la percepció de la salut física. Com a nota negativa, els participants de l'estudi assenyalen la frustració i l'angoixa per accedir a un habitatge cooperatiu amb aportacions inicials elevades o per la falta d'oferta si han d'abandonar el projecte. També menciona el cansament i la frustració derivats de la governança conjunta.